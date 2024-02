Andy van der Meijde snapt niks van Borna Sosa: 'Heeft niet door dat-ie in het veld staat'

Mark Cavendish is inmiddels niet meer de jongste sprinter in het peloton, maar in zijn hoogtijdagen stond hij ook al niet bekend als de beste klimmer. Sterker nog: het is absoluut niet een van zijn liefste bezigheden. Toch is het soms onvermijdelijk om een berg op te moeten als wielrenner en dus neemt Cavendish dan ook tijd voor andere leuke dingen.