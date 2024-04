Julian Rijkhoff en Carlos Forbs schieten play-offsdroom van Cambuur in duigen

Cambuur Leeuwarden heeft maandagavond met 2-1 verloren van Jong Ajax. Op een zeiknatte Toekomst zorgden Carlos Forbs en Julian Rijkhoff voor de doelpunten. Pijnlijk voor Cambuur, dat nog hoopt op een play-offplek voor promotie naar de Eredivisie.

Daarvoor had het wel een overwinning nodig. Momenteel staat Cambuur namelijk tiende in de Keuken Kampioen Divisie, met vier punten achter de achtste plek. Omdat Jong AZ negende staat en niet mag promoveren, hoeft het maar één club in te halen. MVV staat op 49 punten met nog vier wedstrijden te gaan, Cambuur heeft er dus 45.

Dan helpt het niet als Rijkhoff - die afgelopen winter voor meer dan een miljoen euro werd overgenomen van Borussia Dortmund - en Forbs voor de doelpunten zorgen. De Portugees werd deze zomer voor veertien miljoen euro van Manchester City gekocht. Remco Balk zorgde in de allerlaatste minuut nog voor de aansluitingstreffer: 2-1.

Strijd om de rode lantaarn

Ondertussen streden Jong FC Utrecht en FC Den Bosch om de laatste plek in de KKD. Den Bosch won daar met 2-0 in Utrecht. Het tweede elftal van FC Utrecht staat nu vijf punten onder Den Bosch en op de laatste plek.

Jong Utrecht heeft geluk dat er geen Jong-team in de Tweede Divisie is dat in de top twee staat, anders hadden die teams volgend jaar van competitie geruild. Jong Almere City is momenteel de hoogstgenoteerde club met een zevende plek, één plek en één punt boven Jong Sparta. De top twee is mijlenver weg voor die twee teams.

Spakenburg en De Treffers, die momenteel bovenaan staan in de Tweede Divisie, zullen overigens niet promoveren. De teams op het hoogste amateurniveau spelen (in de top) enkel om het kampioenschap.