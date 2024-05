Vrouwen FC Twente vergooien tweede kans op de titel: 'Dán gaan we binnenhalen wat ons toekomt'

De vrouwen van FC Twente hebben woensdag een tweede kans op het kampioenschap laten liggen. De Ajax Vrouwen zijn nu tot op twee punten genaderd met nog maar één wedstrijd te spelen in de Azerion Vrouwen Eredivisie.

FC Twente verloor woensdag met 2-0 op bezoek bij Fortuna Sittard, terwijl het bij FC Utrecht ook niet wist te winnen (2-2) op zondag 21 april. Op beide momenten hadden de vrouwen van Twente kampioen kunnen worden, maar zover kwam het dus niet. En omdat Ajax met 2-1 van PSV won op woensdag, maken de Amsterdamse vrouwen nog altijd kans op de titel.

"Maar het neemt niet weg dat we nog een kans hebben", blijft Twente-trainer Joran Pot hoopvol bij NOS. Maar hij is ook eerlijk: "Dat je er drie hebt en het op de laatste moet laten aankomen, is niet de bedoeling natuurlijk."

Aanvoerder Renate Jansen

Renate Jansen, 51-voudig international van de Oranje Leeuwinnen en aanvoerder van FC Twente, zegt dat 'ze het ook niet expres doen'. "We willen gewoon kampioen worden en daar doen we alles voor, maar dit is natuurlijk ondermaats."

Jansen vond wel dat FC Twente goed speelde in de eerste helft. Alleen de beloning - een doelpunt - ontbrak. "Als we dat wel doen heb je toch een flow. En dan loop je niet zo te hikken tegen een goal."

Laatste kans op de slotdag

Jansen gaf ook aan nog aan het einde van de wedstrijd stiekem te hopen op puntenverlies van Ajax, dat lang op 1-1 stond tegen PSV. Trainer Pot zei daarover: "Dat is niet waar wij op ons moesten focussen, maar op het eind van de wedstrijd kijk je daar natuurlijk wel naar."

FC Twente heeft nog steeds alles in eigen hand. Op zaterdag 11 mei speelt het in eigen huis tegen Telstar - de nummer elf van de twaalf in de competitie - om 16:30 uur. Ajax speelt tegen ADO, de nummer vijf van de Eredivisie.