Ajax maakt fors minder winst na Sven Mislintat-zomer: van 76 naar 27 miljoen euro

Ajax heeft woensdag de halfjaarcijfers van de eerste helft van seizoen 2023/2024 bekendgemaakt. De Amsterdamse club maakte winst, maar een stuk minder dan het jaar daarvoor.

Ajax maakte 27,2 miljoen euro winst in het eerste half jaar van 2023/2024. In diezelfde periode een jaar eerder was dat nog 76 miljoen euro. Als we kijken naar de netto-omzet van Ajax, is die met 32 procent gedaald naar 81,9 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar in februari was de netto-omzet bijna 120 miljoen euro.

Ajax verwacht aan het einde van dit seizoen een licht negatief nettoresultaat.

Sven Mislintat

Het was natuurlijk de zomer van Sven Mislintat, de toenmalig directeur voetbalzaken van Ajax. Hij was druk bezig met het aantrekken van opvallende spelers. Terwijl Maurice Steijn, de inmiddels ontslagen trainer van Ajax, smeekte om Nederlandse spelers, koos Mislintat zijn eigen pad.

Joshua Zirkzee kon in de zomer naar Ajax: 'Sven Mislintat kende mij al lange tijd' Joshua Zirkzee is bezig aan een goed seizoen bij Bologna. In 28 duels was de Nederlandse spits goed voor 10 doelpunten en 6 assists. Toch had Zirkzee ook zijn doelpunten kunnen maken in de Eredivisie, er was afgelopen zomer namelijk interesse vanuit Nederland.

Zo wilde Steijn bijvoorbeeld Noa Lang, Sergiño Dest en Jerdy Schouten hebben, die inmiddels furore maken bij Eredivisie-koploper PSV. Mislintat koos voor onbekendere spelers als Georges Mikautadze, Gaston Avila en Anton Gaaei. Het is slechts een greep uit de opvallende transfers van Mislintat. Bijna alle spelers zijn tot nu mislukt bij Ajax.

Onderzoek naar 'belangenverstrengeling'

Tot er een abrupt einde kwam aan de tijd van de directeur voetbalzaken bij Ajax. Hij werd ervan beschuldigd dat hij met zijn eigen bedrijf ook een centje zou overhouden aan bepaalde transfers. Adviesbureau KPMG is bijna klaar met het onderzoek naar Mislintat en de mogelijke belangenverstrengeling.

Ajax zegt daarover: "Na afronding zullen de belangrijkste bevindingen en conclusies van dit onderzoek door Ajax openbaar worden gemaakt. Daarna wordt een buitengewone vergadering van aandeelhouders uitgeschreven om deze bevindingen en conclusies met de aandeelhouders te kunnen bespreken."