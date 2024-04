Ajax moet Steven Bergwijn één duel missen in strijd om plek vijf

De KNVB heeft vrijdagmiddag naar buiten gebracht welke straf Steven Bergwijn heeft gekregen na zijn rode kaart tegen Excelsior. De aanvaller van Ajax moet één wedstrijd toekijken.

Na een halfuur spelen en bij een 1-0 stand maakte Bergwijn een overtreding op Feyenoord-huurling Mimeirhel Benita. De scheidsrechter van dienst legde de bal op de stip en werd vervolgens naar het VAR-scherm geroepen. Na het bekijken van de beelden kreeg Bergwijn de rode kaart te zien.

Deze overtreding kost Bergwijn het uitduel bij FC Volendam op zondag 5 mei. De Amsterdammers zullen nog vol aan de bak moeten in de strijd om de vijfde plek. Na het gelijkspel in eigen huis tegen Excelsior gaf Ajax het initiatief weer aan NEC, dat bij winst op AZ komende zondag over de Amsterdammers heen kan gaan.

VAR-moment

Later in de wedstrijd speelde de VAR weer een grote rol. Invaller Anton Gaaei maakte een harde overtreding en kreeg geel. De VAR haalde de scheidsrechter dit keer niet naar het scherm, waardoor de rechtsback mocht blijven staan.

Op dat moment stond Excelsior nog 2-1 voor en de giftige pijlen van de Kralingers waren na het gelijkspel dan ook gericht op de VAR. Trainer Marinus Dijkhuizen liet er geen gras over groeien. "Ik weet niet wat meneer Van der Laan (de VAR, red.) aan het doen was, maar dat was echt ongekend. Dit was natuurlijk honderd procent rood."