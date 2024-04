Almere City moet op zoek naar nieuwe trainer: Alex Pastoor vertrekt na succesperiode

Almere City moet na dit seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. De club heeft maandag bekendgemaakt dat Alex Pastoor na dit seizoen gaat vertrekken bij de club. De trainer was sinds januari 2022 werkzaam in Almere en leidde de club voor het eerst in de historie naar de Eredivisie.

Pastoor nam het in januari 2022 over in Flevoland en kende bijna alleen maar hoogtepunten gedurende zijn periode bij de club. In zijn eerste volledigde seizoen wist hij via de play-offs met Almere te promoveren naar de Eredivisie. De club, die pas in 2001 werd opgericht, is daardoor dit seizoen voor het eerst in de geschiedenis op het hoogste niveau actief.

Pastoor kijkt dan ook heel tevreden terug op zijn jaren in Almere: "Het was een geweldige tijd, waarbij het mijn opdracht was om de prestatiecultuur verder te ontwikkelen. Dat is goed gelukt. Vooral door de optimale samenwerking met de leiding van de club, de staf en de spelers." Hij wil het seizoen goed afsluiten: "Deze reis is nog niet voorbij, wat voor ons allen inhoudt dat we de slotfase van de competitie met extra energie zullen ingaan.”

Bestemming onbekend

Het is nog niet bekend wat Pastoor na dit seizoen gaat doen. Hij werkte eerder in Nederland als hoofdtrainer bij Excelsior, NEC en Sparta. Met de twee Rotterdamse clubs wist hij te promoveren naar de Eredivisie. Hij was in het buitenland ook korte tijd werkzaam bij de Tsjechische club Slavia Praag en het Oostenrijkse Altach, waar hij als speler had gevoetbald.

Handhaving in zicht

Voorafgaand aan het seizoen werd Almere als een van de degradatiekandidaten gezien, maar met nog vier speelrondes te gaan, lijkt het erop dat de ploeg zich simpel gaat handhaven in de Eredivisie. Almere is na dertig wedstrijden terug te vinden op de twaalfde plaats met 33 punten. Het gat met nummer zestien RKC Waalwijk is acht punten.