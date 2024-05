Andre Onana voelde zich lang niet thuis bij Manchester United: 'Dat is hoe moeilijk voetbal soms is'

Andre Onana werd door Manchester United afgelopen zomer met veel verwachtingen weggehaald bij Internazionale, waar hij was uitgegroeid tot een van de beste keepers ter wereld. In Engeland was daar in de eerste maanden echter weinig van terug te zien. De Kameroener heeft wel een verklaring voor de zwakke vorm van hemzelf én zijn team.

"Ik kwam binnen als de beste keeper ter wereld", vertelde de vervanger van David de Gea tegen BBC Sport over zijn overstap van Italië naar Engeland. "En toen ging het boem, allemaal mis. Maar dat is hoe moeilijk voetbal soms is. Het gaat erom of je op de grond blijft, of op staat om te vechten. Ik weet wat ik ervoor heb gedaan om hier te komen, dus koos ik ervoor om op te staan en te vechten." Het duurde een half jaar voordat de keeper zich goed voelde op Old Trafford.

Onana vocht zich terug en raakte na de Afrika Cup in januari beter in vorm. Zijn team daarentegen heeft het nog steeds moeilijk onder Ten Hag Onder meer Marcus Rashford krijgt veel kritiek. "Vorig seizoen scoorde hij dertig goals (in alle competities, red.), dit seizoen acht. Is hij nu ineen slecht? Nee, we hebben het over dezelfde speler. Maar hij heeft het moeilijk. Niet alleen ik of hij, maar de hele club. Voor mij is Rashford een van de beste spelers ter wereld. Hij komt terug. Ik weet dat hij belangrijke goals voor ons gaat scoren. Hopelijk twee tegen Manchester City", lacht Onana.

'Toekomst Erik ten Hag bij Manchester United bekend ongeacht resultaat in finale FA Cup' Erik ten Hag is nog één wedstrijd manager van Manchester United, daarna wordt hij ontslagen. Ongeacht het resultaat. Ten Hag speelt zaterdag met zijn ploeg de finale van de FA Cup tegen Manchester City op Wembley, daarna krijgt hij het slechte nieuws te horen. Dat schrijft Jacob Steinberg.

Ten Hag

Zaterdag speelt Manchester United namelijk tegen rivaal Manchester City in de FA Cup-finale. De Citizens zijn de torenhoge favoriet. Maar zelfs als United weet te stunten en er met de FA Cup vandoor gaat, is kan Erik ten Hag op zoek naar een nieuwe club. De trainer, die Onana ook al onder z'n hoede had bij Ajax, wordt ongeacht het resultaat ontslagen na het zeer teleurstellende seizoen.