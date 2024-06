Andries Jonker noemde gelijkspel van Oranje Leeuwinnen tegen Finland 'met dit team het maximaal haalbare'

De Oranje Leeuwinnen speelden dinsdagavond met 1-1 gelijk op bezoek in Finland. Bondscoach Andries Jonker noemde het gelijkspel in de EK-kwalificatie 'het maximaal haalbare met dit team'.

Er ontbraken veel speelsters bij de Oranje Leeuwinnen. Kerstin Casparij, Caitlin Dijkstra, Lize Kop en Romée Leuchter meldden zich voor de interlandperiode al af. Damaris Egurrola taaide af na het thuisduel tegen Finland en Esmee Brugts bleek voor de wedstrijd ziek. Daar kwam ook nog bij dat Victoria Pelova na een minuut of tien uitviel in Finland.

'1-1 uitgeperst'

Jonker gaf voor de interlandperiode aan dat Lieke Martens nog heel hard nodig was. Dat bleek ook het geval in het uitduel in Finland, haar 160e en allerlaatste interland. De bondscoach vond: "We hebben er een 1-1 uitgeperst. De sinaasappels zijn leeg, niet alleen bij Lieke Martens maar bij het hele team."

Naast de enorme lijst aan speelsters die Jonker moest missen, kan hij óók nog eens al een lange tijd niet beschikken over Jill Roord en Vivianne Miedema. "Uiteindelijk staat er een verzameling speelsters in het veld die nog niet vaak hebben samengespeeld. Voor een deel is deze wedstrijd er net één te veel in dit seizoen. Het moest uit hun tenen komen."

Afscheid Lieke Martens bij Oranje Leeuwinnen eindigt in mineur De Oranje Leeuwinnen hebben in de allerlaatste interland van Lieke Martens gelijkgespeeld tegen Finland. In Tampere eindigde het EK-kwalificatieduel in 1-1. Lineth Beerensteyn scoorde de Nederlandse treffer.

EK-kwalificatie

Lineth Beerensteyn schoot Nederland uiteindelijk op voorsprong, Finland maakte een kwartier voor tijd gelijk. De Oranje Leeuwinnen staan na vier wedstrijden op zeven punten en daarmee bovenaan in de EK-kwalificatiepoule. Noorwegen en Italië hebben ieder vijf punten, de teller van Finland staat op vier.

De bovenste twee teams in de poule gaan rechtstreeks naar het EK in 2025, voor de andere twee teams staan nog play-offs klaar.

Daniëlle van de Donk

Het EK 2025 zal trouwens ook het laatste kunstje worden van Daniëlle van de Donk. De middenveldster van Olympique Lyon gaf aan na het Europese toernooi te stoppen als international.