Ook Daniëlle van de Donk kondigt afscheid bij Oranje Leeuwinnen aan, maar anders dan Lieke Martens

Daniëlle van de Donk heeft haar afscheid bij de Oranje Leeuwinnen aangekondigd. De Nederlandse voetbalster, jarenlang een vaste kracht op het middenveld, heeft wel een ander traject gekozen dan collega-international Lieke Martens.

Martens (31) kondigde een paar weken geleden haar afscheid aan en wist toen al dat haar laatste wedstrijd er snel aan zat te komen. Tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland beleefde Martens afgelopen week haar laatste thuiswedstrijd voor de eigen fans. Na de uitwedstrijd bij Finland valt het doek definitief voor haar.

EK 2025

Voor Van de Donk (32) ziet haar afscheid er heel anders uit, zo weet de Telegraaf. De aanvallend ingestelde middenvelder heeft aangegeven dat het EK in 2025 haar laatste wedstrijden in het oranje shirt van Nederland zal zijn. Of Van de Donk dan ook stopt met clubvoetbal, is nog niet bekend. Momenteel staat ze nog onder contract bij Olympique Lyon.

Kwalificatie

Nederland zit nog in de kwalificatierace voor het EK van volgend jaar in Zwitserland. Na drie van de zes wedstrijden is Nederland koploper in groep 1. Noorwegen en Italië volgen met twee punten achterstand. Na het uitduel met Finland wachten in juli nog een thuisduel met Italië en het uitduel met Noorwegen. De beste twee landen gaan direct naar het EK. De twee slechtste landen in de groep kunnen via de play-offs nog naar het EK.

Gouden generatie

Van de Donk is nog altijd een van de speelsters in het huidige Oranje die in 2017 Europees kampioen werd in eigen land. Ook stond ze in 2019 in de finale van het WK, waarin werd verloren van Frankrijk.