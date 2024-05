Gaat Feyenoord-trainer Arne Slot slagen bij Liverpool? ‘Het wordt een scenario zoals met Erik ten Hag'

Feyenoord nam zondagmiddag in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen Excelsior, afscheid van Arne Slot. De oefenmeester is komend seizoen de hoofdtrainer van het Engelse Liverpool. In zijn laatste wedstrijd voor de Rotterdammers nam hij in stijl afscheid: 4-0. Bij Slot’s oude club PEC Zwolle reageren de mensen verdeeld over de overstap naar Liverpool.

Een Feyenoord-fan in hart en nieren, geboren naast De Kuip, vindt het prachtig dat Slot op deze manier afscheid neemt en een geweldige transfer heeft verdiend. “Het is toch fantastisch voor hem? Het is dik en dik verdiend. Ik ben heel benieuwd of hij er wat moois van kan maken, maar hem kennende gaat hem dat zeker lukken”, zei een Zwolle- en Feyenoord-supporter tegenover verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink van Sportnieuws.nl.

Jürgen Klopp zingt: 'Arne Slot, jalalala!'

Het is in ieder geval ook zeker dat Jürgen Klopp het een prachtige stap vindt voor Slot. De Duitse oefenmeester nam zondagmiddag, na acht succesvolle jaren, afscheid van Liverpool. Na afloop greep de Duitse coach de microfoon en gaf, samen met het Liverpool-publiek op Anfield een warm welkom aan Slot. Op de melodie van 'Live is Life' van Opus zong Klopp: 'Arne Slot, jalalala!' De tweede keer zong het hele stadion luidkeels mee.

Oud-Zwollenaar aan het roer bij Liverpool

Remco kent Slot vooral van zijn tijd als trainer, maar vindt het prachtig voor de oud-Zwollenaar dat hij de kans krijgt bij Liverpool. “Het is hartstikke mooi voor Slot. En al helemaal als oud-Zwollenaar vind ik het prachtig om te zien dat hij die kans krijgt. Hij heeft het overal als trainer goed gedaan, dus dit heeft hij verdiend”, zei Remco. “Of hij het gaat redden? Maar natuurlijk, dat kan niet anders!”

Arne Slot in zijn tijd als voetballer van PEC Zwolle Nu aan de slag bij Liverpool. ©Pro Shots.

Twijfels over de slagingskans

Niet alle voetballiefhebbers denken dat Slot zomaar even slaagt bij Liverpool. “Dat is natuurlijk altijd de vraag, kijk maar naar Erik ten Hag bij Manchester United. Het is in ieder geval geen makkelijke klus om Jürgen Klopp op te volgen”, zei Zwolle-fan Gerard, die werd aangevuld door zijn vriend. “Maar Ten Hag is wel een heel ander type mens dan onze Arne. Geef Slot de kans en de tijd en dan gaat het hem honderd procent lukken.”

Britse analyse: 'Als Jürgen Klopp heavy metal-voetbal speelt, dan is Arne Slot klassieke muziek' Arne Slot heeft inmiddels bevestigd dat hij de nieuwe trainer van Liverpool wordt. Zijn huidige werkgever Feyenoord en de Premier League-club moeten er nog een persbericht uit gooien, maar aan alle eventuele twijfel is dus een eind gekomen.

Scenario Ten Hag

Zwolle-fan Stijn denkt dat het een lastig verhaal wordt voor Slot, maar hoopt op het beste. “Ik vind het heel erg mooi voor Slot, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat hij het gaat halen. Ik verwacht een zelfde soort scenario als bij Ten Hag. Ik denk dat het verschil tussen de Premier League en de Eredivisie net iets te groot is”, aldus Stijn.