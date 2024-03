Roger Schmidt neemt Orkun Kökçü weer op in selectie Benfica: 'Dat interview was een fout'

Orkun Kökçü mag weer meespelen bij Benfica. De middenvelder liet zich in een interview met De Telegraaf kritisch uit over de keuzes van trainer Roger Schmidt, waarna hij voor de volgende wedstrijd uit de selectie werd gezet. Na een gesprek met de trainer is die sanctie opgeheven. Schmidt laat weten dat het niet zijn bedoeling was om de ex-Feyenoorder te verbannen.

"Ik vond het na dat interview het verstandigste om hem niet te laten spelen tegen Casa Pia. Maar nu is hij terug. We hebben een gesprek gehad en hij heeft de gang van zaken aanvaard, zoals ik had verwacht. Het was niet zijn intentie om negativiteit te creëren", aldus Schmidt.

De Duitser neemt het zelfs op voor Kökçü. "Spelers maken fouten, maar ik moet ze steunen en we moeten het hier niet meer over hebben", zei hij op een persconferentie voorafgaand aan het competitieduel met Chaves. "Voor en na de wedstrijd tegen Casa Pia heb ik gezegd dat ik overtuigd ben van zijn kwaliteiten als speler en van zijn karakter. Dat interview was een fout. Dat was voor niemand goed, behalve misschien voor de journalisten."

Via Instagram reageerde de oud-Feyenoorder op zijn afwezigheid tegen Casa Pia. "Het eerste wat ik wil zeggen is dat ik veel respect heb voor de coach en de mensen van de club", schreef hij. "In topvoetbal doen alle details ertoe. Alleen als alles klopt kunnen we prijzen winnen. Dat betekent ook dat je kritisch moet zijn naar elkaar. In de afgelopen maanden heb ik mijn visie dan ook al intern besproken. Ik accepteer de consequenties van de club en zal na de interlandbreak alles geven voor Benfica, want de echte Orkun wil alles winnen."