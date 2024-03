Arsenal moet sokken van tegenstander kopen om stadsderby te kunnen spelen

De dames van Arsenal speelden vrijdagavond 15 maart tegen Chelsea. Een heerlijke stadsderby, die gewonnen werd door thuisploeg Chelsea: 3-1. Maar het ging na afloop ook vooral over de sokken van Arsenal, die moesten namelijk shoppen in de Chelsea Fanstore.

Het duel zou eigenlijk gespeeld worden om 19.00 uur lokale tijd, maar het duel werd uitgesteld omdat scheidsrechter Rebecca Welch een probleem zag met de clubkleding van de teams.

Witte sokken

De wedstrijd werd flink uitgesteld, omdat de arbitrage vond dat de clubkleding van de teams teveel overeenkwam. Fans kregen niets mee van deze discussie en waren flink verontwaardigd op sociale media. 'Het ene team speelt in het blauw en het andere in het rood, wat is het probleem' en 'Amateuristisch', schrijven mensen.

Maar het had niets te maken met de kleuren rood-wit en blauw in dit geval. Het grote probleem waren de sokken van de Arsenal-dames. Zij hadden witte sokken meegenomen voor het duel. De thuisploeg was ook van plan om die te dragen, dus greep scheidsrechter Welch in.

Voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters is het namelijk onhandig als spelers dezelfde kleur broek en sokken dragen. Dit om bijvoorbeeld buitenspel te constateren. Daarom is er een regel dat clubs niet hetzelfde - in dit geval wit - mogen dragen, vandaar dat Arsenal een oplossing moest vinden.

Zwarte sokken bij het duel tussen Chelsea en Real Madrid op Stamford Bridge in 2023 / AD

Oplossing: shoppen

Het duel tussen Arsenal en Chelsea moest natuurlijk wel gespeeld worden. Daarom kozen de dames van Arsenal ervoor om te shoppen bij de Chelsea fanstore, zij verschenen op het veld met zwarte sokken van hun Londense-rivalen. Maar wel met het logo van Chelsea afgeplakt.