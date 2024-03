Arsenal-ster Bukayo Saka lanceert limited edition saus bij grote fastfoodketen

Bukayo Saka is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de sterren van Arsenal en de Premier League. De pas 22-jarige rechtsbuiten is nu ook succesvol buiten de lijnen en lanceert een samenwerking met Nando's.

Saka krijgt namelijk zijn eigen saus bij de fastfoodketen. Eerder was de voetballer al eens te zien in een reclame van het Zuid-Afrikaanse bedrijf, bekend om hun Peri-Peri.

Saka zelf is in zijn nopjes met de samenwerking. "Ik kan niet wachten totdat iedereen het kan uitproberen. Sinds dat ik klein ben ga ik al naar Nando's, dus om mijn eigen saus te hebben is best gek. Mijn familie is erg belangrijk voor mij, dus toen mijn vader zei dat het lekker was wist ik dat het goed zat."