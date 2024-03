Go Ahead-aanvoerder Bas Kuipers schrijft kinderboek: 'Wil iets terugdoen na overlijden van mijn vader'

Voetballer Bas Kuipers is vooral bekend als aanvoerder van Go Ahead Eagles, maar sinds kort is hij een tweede carrière begonnen. Samen met zijn moeder Isa Maron heeft hij namelijk een kinderboek 'Het Magische Stadion' geschreven. De opbrengst gaat voor een deel naar een goed doel en dat heeft alles te maken met een tragische gebeurtenis vorig jaar.

Kuipers zat samen met zijn moeder woensdag bij talkshow Op1 op NPO1. Hij had niet zien aankomen dat hij dit ooit zou gaan doen: "Ik ben wel een ondernemend type, maar had niet verwacht dat ik een kinderboek zou schrijven. Ik vind het leuk om naast voetbal om ook maatschappelijk dingen te doen en dit is een mooi project."

Een deel van de opbrengsten van het boek gaat naar de Hersenstichting. Dat is niet zonder reden: "Mijn vader is kort geleden overleden aan een hersenbloeding. Als je zoiets doet, is het mooi om het te koppelen aan een groter doel. Daar hebben we bewust voor gekozen om daar iets terug voor te doen", vertelde Kuipers.

Adelaarshorst

De Adelaarshorst, het stadion van Go Ahead, speelt een belangrijke rol in het boek van Kuipers en Maron, die in het dagelijks leven schrijfster is. Het speelt zich namelijk af in een geheim stadion onder het veld van het stadion van Go Ahead. Ook zitten er meerdere verwijzingen in het boek naar de club uit Deventer.

"Het was niet het eerste waar ik aan dacht", zei Kuipers over de keuze daarvoor. "Toen het ter sprake kwam, ga je erover nadenken waar je het kan doen. Mijn moeder en ik zijn allebei fan van fantasy en Harry Potter. Zo kwamen we op een magisch stadion."

Bekende oom

Niet alleen zitten er verwijzingen in naar de club van Kuipers, maar ook naar een ander familielid. De oom van Bas is namelijk astronaut André Kuipers. "De adelaar en mascotte Harly vliegt vanuit de ruimte naar de aarde. Dat kan natuurlijk normaal niet, maar in het boek wel. Aangezien André mijn oom is, moesten we een shoutout doen."