Aston Villa-aanvaller Leon Bailey is Ajax dankbaar: 'Ik was hier al voordat ik profvoetballer was'

Leon Bailey was tot driemaal toe dicht bij een transfer naar Ajax. Toch kwam het er nooit van voor de aanvaller van Aston Villa. In aanloop naar het onderlinge duel reageert Bailey érg positief op vragen over Ajax.

Bailey is met Aston Villa op bezoek in Amsterdam, waar donderdagavond de achtstefinalewedstrijd van de Conference League op het programma staat. In het verleden was de Jamaicaanse aanvaller een paar keer dicht bij een transfer naar Ajax. De 26-jarige Bailey is nog erg lovend over de club.

Leon Bailey vertelt over zijn speciale band met Ajax🤝 — ESPN NL (@ESPNnl) March 6, 2024

"Ik heb een goede relatie met de club", opent hij op de persconferentie. "Ik ken de technische leiding. Ik ken veel mensen binnen de club. Ajax is er voor me geweest toen ik nog een jonge speler was. Veel mensen weten dat waarschijnlijk niet. Ik was hier voordat ik profvoetballer was en Ajax heeft veel op de achtergrond gedaan."

"Zoals het papierwerk in orde maken zodat ik in Europa kon spelen. Dus Ajax is voor mij altijd in beeld geweest. Ik heb altijd een goede band met de club gehad en met de mensen rondom de club. Ik heb altijd veel steun gehad van de Ajax-fans. Dat was al voordat ik mijn carrière ben begonnen."

Transfer naar Ajax

Zijn zaakwaarnemer, Craig Butler, bevestigde dat Ajax en Bailey drie keer dicht bij een transfer waren. Bailey zei daar nog over op de persconferentie: " We waren steeds heel dichtbij, maar de final push van Ajax ontbrak."

Het duel tussen Ajax en Aston Villa begint donderdag om 18:45 uur in de Johan Cruijff Arena. Volgende week donderdag om 21:00 uur staat de return in Birmingham op het programma.