Atlético Madrid verslaat Girona van Daley Blind dankzij treffers Antoine Griezmann

Atlético Madrid heeft zaterdag drie punten gepakt in La Liga. De ploeg maakte mede dankzij twee treffers van Antoine Griezmann de vroege voorsprong van Girona ongedaan.

Al in de vierde minuut van de wedstrijd kwam Girona op 1-0 voorsprong via Artem Dobvyk. Toch eindigde het duel in een nederlaag voor de ploeg met Oranje-international Daley Blind, die in de basis stond. Atlético kreeg na een half uur een strafschop die werd benut door Griezmann. Nog voor rust maakte Ángel Correa het 2-1 voor de thuisploeg. Door een tweede doelpunt van Griezmann werd het uiteindelijk 3-1.

Atlético Madrid kon geen beroep doen op Memphis Depay. Hij liep eerder deze maand een spierblessure op tijdens de training. Door de overwinning van het team onder leiding van Diego Simeone komt Madrid dichter bij Girona op de ranglijst. De drie punten waren echter niet genoeg om de club in te halen. Girona staat nog steeds vier punten voor op Atlético.