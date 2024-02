Bayern München moet in de achtervolging na nipte nederlaag tegen Lazio

Bayern München heeft woensdagavond nipt verloren van Lazio in de achtste finale van de Champions League. In de Italiaanse hoofdstad Rome werd het 1-0, door een rake penalty van Ciro Immobile.

Lazio kwam twintig minuten voor tijd op voorsprong tegen Bayern München. Dayot Upamecano kwam als een gek in op Lazio-aanvaller Gustav Isaksen, wat de Franse verdediger een rode kaart opleverde. Het was zelfs een dubbele straf, want het was ook nog eens in het strafschopgebied. Ciro Immobile benutte het buitenkansje: 1-0.

Matthijs de Ligt kwam in het veld om de verdediging te versterken. Leon Goretzka verliet het veld. Met een extra verdediger kwam Bayern München helemaal niet meer te scoren, maar hield het wel de schade beperkt. De 1-0 van Immobile bleek het enige doelpunt van de wedstrijd.

De return staat op dinsdag 5 maart op het programma in Duitsland. Het is nog maar de vraag of Thomas Tuchel dan nog de trainer is van Bayern München. Afgelopen weekend kreeg de club al een harde tik in de titelstrijd van Bayer Leverkusen (3-0), dat nu vijf punten los staat in de Bundesliga.

Opvallend spandoek

De fans van Bayern München namen het op voor de uitfans van Feyenoord én AS Roma. Zij hingen een spandoek op dat er zonder uitfans geen voetbal is. De fans van Feyenoord en Roma zijn niet welkom in elkaars stadion; de twee teams ontmoeten elkaar in de tussenronde van de Europa League.

Een spandoek van de Bayern München-fans / Getty Images

Opstellingen Lazio en Bayern München

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Bayern München: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Min-Jae, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane.