Bayern München scoort er acht tegen Mainz, Harry Kane maakt vierde hattrick in Bundesliga

Harry Kane heeft zijn 28e, 29e en 30e doelpunt in de Bundesliga te pakken. Zaterdagmiddag maakte de Engelse spits van Bayern München alweer zijn vierde hattrick in de Duitse competitie. Mede door zijn goals liet Bayern niets over van 1. FSV Mainz 05: 8-1.

Het vizier van Kane kan op het doelpuntenrecord in de Bundesliga, nu de titel vergeven lijkt aan Bayer Leverkusen. Robert Lewandowski scoorde 41 keer voor de club uit München in het seizoen 2020/21.

Records Kane

Toch waren er zaterdagmiddag al wat mijlpalen die Kane aantikte in de Premier League. Het was zijn dertigste goal in 25 wedstrijden. Dat deed alleen Uwe Seeler ooit eerder namens HSV in de beginjaren 60. Bij hem stopte de teller op dertig, Kane hoopt richting het record van Lewandowski te kruipen. Hij heeft nog negen wedstrijden om het record te breken.

Zijn vierde hattrick van het seizoen betekende eveneens een record. Nooit maakte iemand bij zijn debuutjaar zoveel hattricks. Ook was Kane de eerste speler die in acht wedstrijden twee of meer keer wist te scoren. Doelpuntenmachine.