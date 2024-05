'Wat een onzin om zo in huilen uit te barsten': walging om emotionele NOS-commentator

Het was zondag een emotioneel beladen dag tijdens PEC Zwolle - FC Twente. Voor de thuisclub stond het in het teken van het afscheid van clubman Bram van Polen. Maar een commentator van de NOS beleefde óók, weliswaar stilletjes, zijn afscheid. En dat zorgde voor extra emotie.

Andy Houtkamp zat voor de laatste keer als commentator bij een Eredivisie-wedstrijd. De NOS-commentator gaat met pensioen. Dus toen hij de publiekswissel van Van Polen besprak, hield hij het live op de radio bij Langs de Lijn zelf ook niet droog. En daar walgt sportmarketeer Chris Woerts van. "Hij gaat maar gewoon met pensioen hè", snapt hij niks van de emotie. Dat zei Woerts in zijn podcast SportClash met co-host Jaap Stalenburg.

Gestrekt been erin

"Het is zo mooi om mee te mogen maken", zei Houtkamp snotterend van emotie. "Een prachtige erehaag. Ach, die man moet ook zo huilen, daar kan ik me heel goed wat bij voorstellen", luisterden Woerts en Stalenburg naar het gestamel van de NOS-commentator. Stalenburg vond het 'heel mooi', maar Woerts ging er meteen met gestrekt been in.

"Andy gaat nog de Olympische Spelen doen en het EK. Wat een onzin om dan zo in huilen uit te barsten. Live in de uitzending. Hij gaat gewoon met pensioen. Er gaan dagelijks honderdduizenden met pensioen die ook niet huilen. Lazer op. Hij moet gewoon verslag doen van de wedstrijd en zijn emoties voor zich houden."

'Allemaal voor de bühne'

Als je denkt dat Woerts daarmee zijn punt gemaakt had, onderbreekt hij zijn co-host om Houtkamp nog wat verder af te branden. "Het leek wel Toine van Peperstraten, maar dan in het kwadraat. Die ging ook ineens sentimenteel lopen doen. Allemaal krokodillentranen, allemaal voor de bühne. Maar Andy is wel een topgozer", sluit Woerts zijn rant af.