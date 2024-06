Johan Derksen vindt actie bondscoach Ronald Koeman 'zwak en onprofessioneel'

Dat bondscoach Ronald Koeman niet aanwezig was op het persmoment van het Nederlands elftal in Duitsland, komt hem en de KNVB op flinke kritiek te staan. Tijdens Vandaag Inside ging het over een kritische vraag die Telegraaf-journalist Valentijn Driessen daarover stelde.

Johan Derksen snapt heel goed dat er kritiek kwam op de bondscoach tijdens het persmoment met spelers Virgil van Dijk en Nathan Aké. "Hij heeft groot gelijk dat hij die vraag stelt", complimenteert Derksen Telegraaf-journalist Valentijn Driessen. Die wilde van de perschef horen waarom Koeman geen uitleg geeft over wat er sinds de nederlaag tegen Oostenrijk gebeurd is en wat er richting Roemenië nog gaat gebeuren.

Hoewel Driessen nauwelijks antwoord kreeg, ging Derksen figuurlijk achter hem staan. "Dit land leeft zo mee met het Nederlands elftal, dat zie je nergens. Maar ik vind wel dat ze de morele verplichting hebben om naar het land toe hun pr te bedrijven. En dat niet een bondscoach, die overal verantwoordelijk voor is, nu niks zegt", steekt Derksen van wal.

Hij vindt het niet kunnen dat Koeman, nu het even moeilijk is, zich niet komt verantwoorden. "Als hij straks met de cup naar huis gaat, dan wil hij wel uitgebreid praten. Ik vind het heel zwak en onprofessioneel dat zo'n bondscoach niet zegt: "Jongens, ik ben verantwoordelijk, laat ze maar komen. Ik zit er"", sloot Derksen zijn kritiek op Koeman af.

Aan tafel bij Vandaag Inside waren collega-analisten René van der Gijp en Telegraaf-journalist Wierd Duk het roerend met Derksen en Driessen eens. "Hij kan toch nog wel een keer komen uitleggen wat er nou mis ging met die tactiek tegen Oostenrijk?", vraagt Duk zich hardop af. "Inderdaad, hij had er moeten zitten", zei Van der Gijp. Maar de oud-voetballer vindt het ook maar gezeik. "Het is ook wel lekker, ouwe reus, dat er weer een volgend wedstrijdje aan komt. Dat we dit ook weer af moeten sluiten een keer."

Er is nog wel een persconferentie met Koeman, maar die is pas vlak voor de wedstrijd. In de tussentijd kunnen media geen dingen aan de bondscoach vragen over de wedstrijd tegen Oostenrijk of over de aankomende wedstrijd tegen Roemenië. En dat terwijl de KNVB een heel programma heeft gedeeld van Oranje richting de achtste finales.

