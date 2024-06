Virgil van Dijk krijgt steun uit verrassende hoek na felle kritiek op aanvoerder: 'Dat is natuurlijk onzin'

Virgil van Dijk kreeg de afgelopen dagen veel kritiek over zijn spel. De Oranje-aanvoerder verloor met Nederland met 2-3 van Oostenrijk in het laatste groepsduel en na afloop werd er veel naar Van Dijk gewezen. Hij krijgt een paar dagen na de wedstrijd bijval van een Nederlandse journalist.

Van Dijk ontving de nodige kritiek na de dramatische wedstrijd van Oranje tegen Oostenrijk. Vlak voor tijd hief de aanvoerder buitenspel op, waardoor de Oostenrijkers de winnende 2-3 konden scoren. Sindsdien zwelt de kritiek aan, maar daar is Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka het niet mee eens. "Van Dijk is geen koekenbakker, speelt jarenlang in de top en weet heus wel hoe het werkt. Daar wordt nu aan getwijfeld en dat is natuurlijk onzin", zo vertelde hij in de AD Voetbalpodcast.

Van Dijk wordt door critici vaak verweten dat hij niet goed kan doordekken. Dat is volgens Gouka helemaal niet zo raar. "Hij heeft het doordekken nooit echt gedaan, het zit niet in zijn spel", weet Gouka. "Het is oncomfortabel als je twintig, dertig meter daarvoor door moet dekken. Het zit in hem en in veel andere spelers om te wachten en te kijken of je het dan kan oplossen. Van Dijk herkent die situaties heus wel."

Volgens Gouka is het onterecht dat Van Dijk nu te horen krijgt dat de 2-3 alleen zijn schuld is. "Nu wordt de indruk gewerkt dat hij niet weet wat hij moet doen, maar hij heeft al duizenden keren al in zo'n situatie gestaan."

Reactie Virgil van Dijk

Van Dijk zelf was vrijdag erg kritisch op zijn eigen spel. Hij weet ook wel dat doordekken niet zijn sterkste punt is. Onder andere Marco van Basten uitte kritiek, die dus ook Van Dijk bereikte. "Ik ben zelf ook niet gek, ik zie dat ook" beweert Van Dijk.

"Doordekken vind ik lastig, dat zijn korte momenten en die moet je snel bepalen", analyseerde hij. Nu moet de knop om. "De verantwoordelijkheid die ik heb en wil nemen is heel hoog. De kritiek raakt me dus wel", aldus Van Dijk.

