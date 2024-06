'Dat is makkelijk lullen, hè?': Michael van Gerwen in de bres voor Ronald Koeman en Oranje op EK

Het is een bekend gezegde: Nederland heeft zeventien miljoen bondscoaches. Iedereen heeft een mening over het voetbalelftal van Oranje. Al helemaal als het niet goed gaat op een EK, zoals afgelopen week het geval was. Darter Michael van Gerwen kan slecht tegen die al die kritieken.

De Nederlandse darter, nummer twee van de wereld, volgt het EK voetbal op de voet. De komende dagen even wat minder, want dan moet hij zelf darten op de World Cup of Darts in Frankrijk. Tot en met zondag duurt dat toernooi, dus dinsdag zit hij weer op het puntje van zijn stoel om Roemenië - Nederland te volgen. "Ik kijk alles, ja. Ik ben blij dat ze dinsdag pas spelen”, zegt Van Gerwen in gesprek met het Algemeen Dagblad.

'Makkelijk lullen, hè?'

Hij zat zichzelf op te vreten tijdens en na Nederland - Oostenrijk op het EK. Oranje verloor met 3-2 en eindigde zo teleurstellend op plek drie van de groep. Het was wel genoeg om naar de achtste finales te mogen, waar dus dinsdag Roemenië wacht. "Iedereen had een offday, inclusief de bondscoach zelf, maar thuis vanaf de bank is het makkelijk lullen hè?", analyseert Van Gerwen de slechte wedstrijd.

'Ze staan onder hoogspanning'

"Die jongens staan onder een hoogspanning van heb ik jou daar. Héél Nederland praat over je. Als je naar links of rechts kijkt, staat het in de krant. Dat hoort bij topsport, dat weet ik wel, maar 999 van de 1000 mensen thuis weten niet waar ze over praten als het om die immense druk gaat.”

World Cup of Darts

Van Gerwen kan het weten, hij presteert al meer dan tien jaar op topniveau. Hij is drievoudig wereldkampioen en nog altijd de nummer twee van de wereld. Dit weekend vertegenwoordigd hij ook Nederland, in een oranje shirt, op de World Cup of Darts. Met Danny Noppert moet hij het koppeltoernooi zien te winnen, iets wat team Nederland al sinds 2018 niet meer lukte. Hoewel de darters ook Nederland vertegenwoordigen, verwachten Noppert en Van Gerwen geen oranjegekte.

'Geen rondvaart'

"Als je kijkt waar we staan, moeten we ver komen en het zou supermooi zijn om namens Nederland die beker in de lucht te houden, maar ik denk niet dat wij een rondvaart over de grachten krijgen als we winnen”, zegt Noppert lachend. Zaterdag komt het Nederlandse duo voor het eerst in actie. Van Gerwen en Noppert mochten de groepsfase overslaan en stromen daarna pas in.