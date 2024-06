Bijzonder: waarom een scheidsrechter uit Argentinië EK-duel Turkije - Georgië fluit

Het EK voetbal is een Europees feestje. Alles en iedereen komt van 'ons' continent. Maar dinsdagavond is er iets bijzonders aan de hand bij het EK-duel tussen Turkije en Georgië. Een Argentijnse scheidsrechter fluit namelijk de wedstrijd.

Facundo Tello is de arbiter van dienst tijdens Turkije - Georgië. De beste man is geboren en getogen Argentijn en heeft zodoende ook geen links met Europa. Maar de reden dat de 42-jarige scheidsrechter een EK-duel mag fluiten, heeft niks met hem zelf te maken.

Samenwerking

De Europese voetbalbond UEFA en de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL werken namelijk sinds enkele jaren zeer intensief samen. De samenwerking houdt onder andere in dat scheidsrechters worden uitgewisseld voor de continentale toernooien. Tello is uitgekozen om dit EK de oversteek te maken.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep F | Cristiano Ronaldo en Portugal treffen verrassende EK-debutant Wie dacht dat de huilbui van Cristiano Ronaldo na de uitschakeling op het WK van 2022 zijn laatste actie in het Portugese elftal zou zijn, zat er goed naast. De superster is ook op 39-jarige leeftijd van de partij op het EK en hoopt er in Groep F op los te scoren. Hij komt in Duitsland een verrassende EK-debutant tegen.

Italiaan in Zuid-Amerika

Bij een uitwisseling hoort ook een beweging de andere kant op. De Copa America begint volgende week en is het 'EK' van Zuid-Amerika. Daar mag dan ook een Europese scheidsrechter fluiten. De Italiaan Maurizio Mariani fluit namens Europa wedstrijden in de Copa America.

Verhit duel

Maar eerst is het dus de beurt aan Tello om in Europa te mogen fluiten. Hij krijgt meteen een verhit potje voor z'n kiezen. In Dortmund heeft hij de leiding over Turkije - Georgië. Voorafgaand aan de wedstrijd braken er al rellen uit op de tribune en boven Dortmund is het noodweer uitgebroken, waardoor er ook nog eens heel veel water in het stadion van Borussia Dortmund ligt en nog naar beneden komt.

Chaos voor EK-duel Turkije - Georgië: vechtpartijen op de tribunes en noodweer zorgen voor problemen Het is voorafgaand aan het duel tussen Turkije en Georgië helemaal fout gegaan op de tribune. De supporters van beide landen gingen in het stadion ruim een uur voor het duel met elkaar op de vuist.

Tien rode kaarten

Tello kan wel tegen een stootje. Hij is berucht voor zijn fluiten tijdens de Argentijnse derby tussen Boca Juniors en River Plate. In november 2022 deelde hij liefst tien rode kaarten uit tijdens een intens verhit duel tussen de aartsrivalen.

Extra wedstrijden

Als onderdeel van de versterkte samenwerking tussen de UEFA en de CONMEBOL is er sinds kort bijvoorbeeld ook een nieuwe wedstrijd bij gekomen. Die tussen de Champions League-winnaar en de winnaar van de Copa Libertadores. Ook is er een duel tussen de Europees kampioen en de Copa America-kampioen bij gekomen.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.