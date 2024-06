Chaos voor EK-duel Turkije - Georgië: vechtpartijen op de tribunes en noodweer zorgen voor problemen

Het is voorafgaand aan het duel tussen Turkije en Georgië helemaal fout gegaan op de tribune. De supporters van beide landen gingen in het stadion ruim een uur voor het duel met elkaar op de vuist.

Wat precies de aanleiding was voor de gevechten tussen de supporters van Turkije en Georgië is nog onduidelijk, maar op beelden is wel te zien dat fans van beide landen het niet bepaald met elkaar konden vinden. Het is ook nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen bij de gevechten.

It’s all kicking off between Georgia and Turkey fans before the game. pic.twitter.com/YdKHFCiJbG — Football Away Days (@AwayDays_) June 18, 2024

Noodweer

Het kan zomaar zijn dat het weer een slechte invloed had op de gemoedstoestand van de supporters, want het komt met bakken uit de hemel in Dortmund. Tot overmaat van ramp lijkt het dak het ook nog te hebben begeven, waardoor de supporters in het stadion niet veilig zijn voor de regen. Er wordt volop gedweild in het stadion om het duel toch door te kunnen laten gaan.

Debuut op groot toernooi

Voor Georgië had het duel met Turkije juist een feest moeten worden, want het land debuteert dinsdag op een eindtoernooi. Bij de Georgiërs staat sterspeler Khvicha Kvaratskhelia in de basis en ook Georges Mikautadze staat aan de aftrap. Bij Turkije staan met Orkun Kökçü en Ferdi Kadioglu twee spelers in de basis met een verleden in Nederland. Opvallend is overig dat het duel onder leiding staat van een Argentijnse scheidsrechter.



Niets missen van Turkije - Georgië? Volg het duel via ons liveblog.

Bijzonder: waarom een scheidsrechter uit Argentinië EK-duel Turkije - Georgië fluit Het EK voetbal is een Europees feestje. Alles en iedereen komt van 'ons' continent. Maar dinsdagavond is er iets bijzonders aan de hand bij het EK-duel tussen Turkije en Georgië. Een Argentijnse scheidsrechter fluit namelijk de wedstrijd.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.