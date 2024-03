Bizar moment in Italië: Lazio-spits Ciro Immobile aangevallen bij school van zijn zoontje

De Italiaanse spits Ciro Immobile is vrijdag aangevallen bij de school van zijn zoontje. Zijn kind Mattia en zijn vrouw waren hier ook bij. De Italiaans international zou door een groep mensen verbaal en fysiek zijn aangevallen.

Het is niet bekend waarom Immobile werd aangevallen en door wie. In de Italiaanse media circuleert een verhaal dat de spits zou hebben aangedrongen op een vertrek van Lazio-coach Maurizio Sarri. Een groep met supporters zou hem dit niet in dank af hebben genomen en daarom hebben aangevallen. Kort na het incident werd al duidelijk dat Immobile aangifte gaat doen tegen de mensen die hem belaagden bij de school.

'Aanzetten tot haat'

Een woordvoerder van Immobile kwam na de aanval met een vaag verhaal over de reden. "De reden is het gevolg van het aanzetten van haat door sommige media en journalisten die via hun sociale mediakanalen haatdragende woorden jegens Immobile verspreidden.” De Italiaanse spits legt de schuld dus bij de media die slechte berichten over hem schrijven.

Carrière

De 34-jarige Immobile speelt al sinds 2016 bij het Italiaanse Lazio. Daar is hij inmiddels ook all-time topscorer. Immobile speelde ook al 57 interlands voor Italië. In zijn loopbaan speelde de spits ook nog voor clubs als Borussia Dortmund, Sevilla en Juventus. Immobile heeft nog een contract tot de zomer van 2026 bij Lazio.