Bizar: Schotse speler schiet twee medespelers knock-out met ware flipperkast vrije trap

In de Schotse competitie is het voetbal niet altijd om aan te zien, maar bij Hibernian tegen Rangers gebeurde een moment dat elke fan moet zien. Een speler schoot twee teamgenoten omver met een vrije trap.

De nummer zeven van de Schotse competitie was in een hevige strijd verwikkeld met Rangers, toen een speler een vrije trap mocht nemen. Dat dode spel moment wil hij snel nemen, maar voor zijn ploeggenoten was dit iets te snel. Eerst schiet hij een teamgenoot die voor hem staat omver, maar daarna kaatst de bal terug in het gezicht van nog een andere ploeggenoot. De wedstrijd moest even stilgelegd worden, maar iedereen maakte het goed na het kolderieke moment.