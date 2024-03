Bizarre goal in MLS door windvlaag in Montréal: bal verandert op laatste moment van richting

Chicago Fire heeft in de MLS met 4-3 gewonnen van Montréal. De winnende treffer van de thuisclub viel in de 99e minuut en kwam op bizarre wijze tot stand. Door een flinke zucht wind veranderde een voorzet op het laatst van richting.

In het stadion Soldier Field kwamen de gasten op 0-2 en na 70 minuten zag het er nog steeds goed uit voor de Canadese club, want toen stond het 1-3. Brian Gutiérrez benutte in de 85e minuut een penalty (2-3) en de Belg Hugo Cuypers dacht diep in blessuretijd nog een punt te redden (2-2).

Gone with the wind

Het leek 3-3 te worden, tot het bizarre moment. Kellyn Acosta slingerde vanaf eigen helft de bal 'de pot' in. Tenminste, dat was het idee. Maar door een harde windvlaag veranderde de bal van richting en vloog-ie zo het doel in. Montréal-keeper Jonathan Sirois was gezien: 4-3.

Chicago, The Windy City

"Dat is waarom Chicago ook wel The Windy City heet", zo schreef de MLS bij een tweet van de goal. Voor Sirois is de timing van de tegengoal ongelukkig. Eerder in de week werd hij voor de eerste keer ooit opgeroepen voor het Canadese nationale team.

THAT'S WHY THEY CALL IT THE WINDY CITY



Stoppage-time scenes in Chicago! 🤯 pic.twitter.com/8vZQppXIHL — Major League Soccer (@MLS) March 16, 2024