Engelse media vol lof over Manchester United na winst FA Cup: ‘Beste resultaat sinds pensioen Sir Alex Ferguson’

Manchester United won zaterdag de FA Cup ten koste van de grote rivaal Manchester City. De Citizens waren de torenhoge favoriet, maar het elftal van Erik ten Hag trok aan het langste eind. De vraag die echter overheerst is: blijft Ten Hag aan als trainer van Manchester United na de eindzege? De Engelse media zijn sceptisch over het aanblijven van de Nederlandse trainer.

Na zeges op Wigan Athletic, Newport County, Nottingham Forest, Liverpool en Coventry City versloeg Manchester United ook Manchester City in de finale. Daarmee veroverde The Manunicans voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis de FA Cup. De laatste keer dat United deze prestigieuze beker won, was in het seizoen 2015/2016, met Louis van Gaal als hoofdcoach. Ondanks dat Van Gaal toen de FA Cup binnenhaalde, werd hij alsnog ontslagen. Het is dus allerminst zeker dat Ten Hag de hoofdcoach blijft.

‘Aanblijven Ten Hag lijkt onwaarschijnlijk’

“Het was de eerste keer dat we Manchester United zo'n wedstrijd zagen spelen dit seizoen, en dat helemaal aan het einde van het seizoen. Als je alleen al naar de trofee en het resultaat kijkt, kun je ervoor pleiten dat hij blijft, maar in het grotere geheel lijkt het onwaarschijnlijk”, schrijft The Daily Mail. Het Engelse medium ziet het zelfs als een geweldig afscheid. “Wat een manier om te stoppen, als het zijn tijd is om te gaan.”

IJzersterke masterclass van Ten Hag

Tegen Manchester City koos Ten Hag ervoor om volledig terug te plooien en te loeren op de counter. United-aanvoerder Bruno Fernandes werd geposteerd als ‘valse’ spits. De Portugees was bij ITV Sport onder de indruk van het tactische plan van zijn trainer. “Hij deed alles op tactisch gebied goed. Hij bereidt elke wedstrijd goed voor. Soms werkt het en soms niet. Ik denk dat je kon zien dat het ging om compact staan en druk zetten tussen de linies.”

Een negen voor Ten Hag

Dat het plan van Ten Hag op waarde werd geschat, bleek wel uit het cijfers dat hij kreeg van Manchester Evening News. De voormalig trainer van Ajax kreeg een negen. De toelichting was als volgt: “Hij selecteerde de juiste spelers en United speelde een perfecte eerste helft met een 2-0 voorsprong. Ten Hag wachtte zorgvuldig en geduldig met zijn eerste wissels en de spelers stelden hem niet teleur.”

‘Football bloody hell’-moment

“Dankzij een tactische masterclass van hun Nederlandse manager maakte United het feest van de 'luidruchtige buren', die hen de afgelopen tien jaar hebben gedomineerd, compleet kapot”, schrijft The Sun, die ook ingaan op het mogelijke afscheid van Ten Hag. “In wat waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als Manchester United-manager zou worden, was het een 'football bloody hell!'-moment voor Erik ten Hag.

‘Beste resultaat sinds pensioen Sir Alex Ferguson’

The Guardian ging zelfs nog een stapje verder in hun lofzang richting Ten Hag en Manchester United. “Het was simpelweg het beste resultaat van Manchester United sinds de pensionering van Sir Alex Ferguson in 2013. De lat lag lager, de trofeeën droogden op, maar dit was een dag voor hun fans om uitbundig te vieren - en niet alleen omdat ze Manchester City ervan weerhielden nog meer geschiedenis te schrijven”, aldus The Guardian, die verwachten dat het wel de laatste wedstrijd van Ten Hag is. “Erik ten Hag's tijd als manager zit erop na de meest traumatische seizoenen; achtste in de competitie, hun laagste resultaat sinds 1989-90.”