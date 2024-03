Crypto-influencer Ryan Babel sluit terugkeer als voetballer niet uit: 'Als het zo makkelijk was, had ik dat wel gedaan'

Ondanks zijn activiteiten als rapper, ondernemer en crypto-influencer is Ryan Babel vooral bekend als voetballer. Hij is nog niet officieel gestopt in het profvoetbal en twijfelt over de volgende stap in zijn carrière.

Vorige week deed 37-jarige Babel mee aan het benefietduel tussen Ajax legendes en die van Liverpool. In een uitverkocht Anfield speelde hij samen met Ajax-iconen als Edgar Davids, Ronald de Boer en Rafael van der Vaart, en zag hij ook Liverpool-legendes Steven Gerrard, Fernando Torres en Dirk Kuijt.

"Het is vooral leuk om te horen wat ze nu doen", vertelt Babel bij NOS. "Gerrard is trainer in Saudi-Arabië. Torres heeft tegenwoordig een heleboel sportscholen in Madrid, Dirk is natuurlijk coach in België." Hijzelf weet nog niet goed wat hoe hij zijn carrière wil vervolgen. "Ik ben nog even aan het kijken", zegt hij lachend.

"Een gedeelte in mij wil nog heel graag voetballen, maar ik wil wel voor een team spelen dat leuk voetbal speelt. Tegelijkertijd zijn er ook een heleboel dingen waar ik tegenop kijk. Bij mijn laatste club gingen we drie dagen van tevoren naar een uitwedstrijd, zes uur met de bus. Dat is mentaal moeilijk."

Het was vooral zwaar voor de Oranje-international dat hij geen speeltijd kreeg bij de Turkse club Eyüpspor waarvoor hij het laatst in actie kwam. "Dan ging ik mee naar een uitwedstrijd, maar speelde ik niet. Nou, daar ben je na drie of vier keer wel klaar mee. Het vele reizen en het weg zijn van je familie is op een gegeven moment erg moeilijk dan." Hij vertelt ook gesaboteerd te zijn door de club, omdat hij geen salaris wilde inleveren.

Als voetballiefhebber durft Babel nog geen definitief afscheid te nemen van de sport. Een geruisloos afscheid ziet hij niet zitten. Liever zou hij zijn carrière afsluiten in Nederland. "Als het zo makkelijk was, had ik dat wel gedaan", aldus Babel. "Als er zich een team meldt waar ik me goed bij voel en denk plezier te kunnen hebben, ga ik er zeker over nadenken."

Crypto-influencer

Momenteel richt Babel zich vooral op andere activiteiten, zoals yoga, ondernemen en zijn crypto-account op Instagram bijwerken. Op zijn eigen Instagrampagina heeft hij meer dan twee miljoen volgers, zijn crypto-account heeft er bijna drieduizend. Hij post over bitcoins en geeft tips over om belastingen te ontwijken op een legale manier.

Daarnaast investeert Babel al jarenlang miljoenen euro's in Amsterdamse panden die hij ombouwt tot meerdere, kleine appartementen om te verhuren. Voor het geld hoeft hij niet meer te voetballen. Maar als liefhebber zou hij nog wel even door willen.