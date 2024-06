'Daar faalt Nederland in': les voor bondscoach Ronald Koeman in aanloop naar achtste finale tegen Roemenië

"We mogen met Roemenië opgelucht ademhalen." Dat stelt ex-toptrainer Aad de Mos in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening.

Oranje werd derde in de poule en zag woensdagavond dat niet Engeland, maar Roemenië de tegenstander in de achtste finale wordt. Met die tegenstander en de route naar de finale mag Oranje volgens De Mos niet klagen. "Als je aan die andere kant zit, heb je allemaal kleppers zoals Portugal, Spanje, Italië en Duitsland. Aan onze kant heb je landen die een minder grote naam hebben, maar ook gevaarlijk kunnen zijn. Dat hebben we met Oostenrijk gezien." Oranje komt Oostenrijk mogelijk in de kwartfinale alweer tegen.

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

Dan moeten de Oostenrijkers winnen van Turkije en moet Nederland zelf afrekenen met Roemenië. De Mos geeft bondscoach Ronald Koeman tips richting de wedstrijd van dinsdag. "Als Koeman zijn spelers wil voorbereiden, moet hij ze negentig minuten van België - Roemenië laten zien. De Belgen hebben dat perfect gedaan. Bij de keel gepakt, doordekken van de verdedigers... Het tactisch plan moet veel beter besproken worden, daar faalt Nederland in."

Op weg naar de finale?

Met veel toplanden aan de andere kant van het speelschema, wordt er al voorzichtig geroepen dat Nederland wel eens de finale kan halen. "Het zijn nog vier potjes", weet De Mos. "Die finale halen, dat komt steeds dichterbij. Maar dan zal er wel iets moeten gebeuren aan de opstelling, speelwijze en de eisen die worden gesteld door Koeman."

Aad de Mos geeft tips aan Ronald Koeman: 'Zo moet Oranje Roemenië aanpakken' Ex-toptrainer Aad de Mos laat in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos zijn licht schijnen over het EK voetbal en het Nederlands elftal. Dit keer kijkt hij vooruit naar de achtste finales, met onder meer Nederland - Roemenië.

Zo ver is het in ieder geval nog lang niet. Eerst moet Roemenië beteugeld worden. Wat is het grote gevaar van de Roemenen? "Dat is toch die counter, dat hebben ze tegen de Belgen ook gedaan. Die zijn ook een paar keer heel goed weggekomen." Toch verwacht De Mos geen echte problemen voor Oranje. "Als ze doordekken, scherp spelen, de boel vanaf minuut één onder druk houden en domineren, dan moet het kunnen."

Alle afleveringen Toss van De Mos

Op de speciale online pagina Toss van De Mos zijn altijd alle video's en verhalen terug te vinden.

Ronald Koeman moet af van 'vriendjesclub' op EK: 'Ze zijn maar een heel klein schakeltje' "Er worden geen eisen gesteld aan de spelers van het Nederlands elftal." Dat stelt ex-toptrainer Aad de Mos in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos na het debacle van Nederland tegen Oostenrijk (3-2 verlies). De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening.

Columns Berry van Aerle

Naast De Mos geeft ex-international Berry van Aerle exclusief voor Sportnieuws.nl zijn mening over Oranje en het EK voetbal. De laatste column van de Europees kampioen van 1988 is hieronder terug te lezen.

Kiezelharde kritiek na 'mentale klap' voor Oranje: 'Een wanvertoning, dit is Nederland-onwaardig' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Ditmaal over de wanprestatie van Nederland tegen Oostenrijk. "Een blamage, dit is Nederland-onwaardig", aldus de Europees kampioen van 1988.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.