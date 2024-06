Ronald Koeman moet af van 'vriendjesclub' op EK: 'Ze zijn maar een heel klein schakeltje'

"Er worden geen eisen gesteld aan de spelers van het Nederlands elftal." Dat stelt ex-toptrainer Aad de Mos in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos na het debacle van Nederland tegen Oostenrijk (3-2 verlies). De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening.

Na de dramatische wedstrijd van Nederland tegen Oostenrijk is het voor De Mos duidelijk dat er geen eisen worden gesteld aan de spelers van Oranje. De bondscoach gaat nu te veel uit van de naam die spelers hebben opgebouwd bij hun club.

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

'Geen duidelijk speelplan'

"Iedereen doet maar wat vanuit zijn naam, bij Liverpool of Manchester City", aldus De Mos, die eerder vond dat Memphis ook niet opgesteld moet worden alleen vanwege zijn naam. "Je ziet dat er geen duidelijk speelplan is", analyseert de oud-trainer. "Het zijn allemaal spelers die onderdeel zijn van een grote ploeg met veel buitenlanders. Het is niet zo dat zij dé speler zijn van City, dé speler zijn van Liverpool... Ze zijn maar een heel klein schakeltje."

“Het lijkt wel of ze geen tactisch plan hadden tegen de Oostenrijkers", vervolgt hij. "Ik weet niet of ze met een blinddoek op de Oostenrijkers geanalyseerd hebben, of dat de spelers niet hebben uitgevoerd wat de coach zei. Maar er was geen duidelijk plan tegen dit Oostenrijk."

Vriendjesclub

Het positieve is volgens De Mos dat het toernooi nu pas echt begint. De laatste groepswedstrijden worden woensdag gespeeld en daarna is het tijd voor de knock-outfase. "De eerst veertien dagen zijn altijd maar bullshit. Niemand weet meer hoe die wedstrijden zijn geëindigd. Het gaat nu om de knock-outfase. Dat is het positieve."

"Maar Koeman zal wel eisen moeten gaan stellen en af van de vriendjesclub." Dan maakt Nederland volgens De Mos nog kans om ver te komen in het toernooi. Oranje heeft de slechtste wedstrijd gehad. " En Spanje moet nog zijn slechtste wedstrijd spelen, dat is heel gunstig."

