Danzell Gravenberch steunt broertje Ryan na opgelopen blessure: 'Deze goal was voor hem'

Danzell Gravenberch was maandagavond trefzeker voor Telstar tijdens de 0-3 overwinning op Jong Ajax. Voor de bonkige spits was het all bijna een halfjaar geleden dat hij scoorde. Ditmaal droeg hij de goal op aan zijn broertje.

Ryan Gravenberch raakte zondag namelijk geblesseerd tijdens de finale van de League Cup. De Nederlandse middenvelder moest het veld op een brancard verlaten. Landgenoot Virgil van Dijk werd uiteindelijk de grote man. Hij kopte de winnende treffer binnen tegen het einde van de verlenging.

Na afloop van de wedstrijd tussen Jong Ajax en Telstar stond grote broer Danzell Gravenberch voor de camera's van ESPN. "Ik wilde iets voor hem terugdoen. Dit was een klein gebaar naar hem. Als hij nu niet gekeken heeft dan word ik boos", lachte de spits.

Gravenberch scoorde zijn goal vanaf de strafschopstip. Dat er een penalty werd gegeven was nogal gelukkig gaf de hoofdrolspeler zelf ook toe. "Hij raakte me licht. Soms moet je gewoon je geluk zoeken. Ik voelde dat ik moest vallen. Ik had de scheids mee vandaag. Als het aan de andere kant was gebeurd was ik pislink geweest."

Wereldgoal

De openingstreffer van Gravenberch was uiteindelijk niet het hoogtepunt van de avond. Youssef El Kachati werd de grote man door een wereldgoal te maken op De Toekomst.