Bayer Leverkusen behoudt ongeslagen reeks tegen AS Roma en verbreekt record Benfica

Veel voetbalogen waren donderdagavond gericht op Bayer Leverkusen - AS Roma. Na een spannende wedstrijd plaatste Leverkusen zich voor de Europa League-finale en diep in de blessuretijd hielden de Duitsers ook nog de imposante ongeslagen reeks in stand.

Het heenduel in Rome eindigde in 2-0 voor de ploeg van trainer Xabi Alonso, die een paar weken geleden de eerste landstitel in de clubgeschiedenis won. Toptalent Florian Wirtz en Robert Andrich maakten de Duitse doelpunten. Daarmee kwam de ongeslagen reeks van Bayer Leverkusen op 47 wedstrijden. Een paar dagen later, met een hoofdrol voor Nederlander Jeremie Frimpong, werd die status uitgebreid naar 48 door een 5-1 overwinning op bezoek bij Eintracht Frankfurt.

Over Benfica heen

Tegen AS Roma kon Bayer Leverkusen dus voor de 49e keer op rij ongeslagen blijven in alle competities. Dat lukte maar net via een goal van Josip Stanisic in de 97ste minuut. Die Werkself zijn nu dus alleen recordhouder. Tegen Eintracht Frankfurt kwam de club op gelijke hoogte met het Benfica van de legendarische Eusébio. Die ploeg, met verder ook António Simões en José Augusto, bleef van 22 december 1963 tot 14 februari 1965, 48 wedstrijden ongeslagen.

Nederlandse finale

Doordat Atalanta donderdagavond met 3-0 won van Olympique Marseille is er sprake van een Nederlandse finale in de Europa League. Bij Bayer Leverkusen staat naast Jeremie Frimpong ook Timothy Fosu-Mensah onder contract. In de andere halve finale namen de Nederlanders van Atalanta (Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Mitchel Bakker en Hans Hateboer) het op tegen Olympique Marseille. De heenwedstrijd in Frankrijk eindigde in 1-1, in Bergamo won de zwart-blauwe brigade met 3-0.

