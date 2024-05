Marten de Roon is trots op finaleplek in 'Europapa League', maar heeft nog wat op te biechten: 'Een leugentje'

Marten de Roon heeft genoten van de overwinning op Olympique Marseille. Toen Atalanta in de slotfase de 3-0 scoorde, wist de Nederlander dat het niet meer stuk kon. De club plaatste zich voor de Europa League-finale. Hij had achteraf nog wel wat op te biechten.

"Ik ben ontzettend trots", zegt De Roon bij ESPN. "We waren geen favoriet voor de finale, bijzonder om dit voor een relatief kleine stad mogelijk te maken. We hebben in het verleden al goede resultaten gehaald met onder meer de kwartfinale van de Champions League, maar het lukt ons toch elke keer weer om er een stapje overheen te gaan."

'Nederlandse' finale Europa League: Leverkusen doet het wéér in slotfase, Atalanta veel te sterk voor Marseille De Europa League-finale krijgt een Nederlands tintje. Atalanta en Bayer Leverkusen treffen elkaar in de eindstrijd van het toernooi. Atalanta won met 3-0 overtuigend van Olympique Marseille na de 1-1 in Frankrijk. Leverkusen behield met een goal diep in de blessuretijd zijn ongeslagen status: 2-2. Het heenduel in Italië won Leverkusen met 2-0.

Ontlading

De Nederlander genoot van de slotfase van de wedstrijd. "Toen we in de 85e minuut 2-0 voor stonden voelde het al heel goed. Zij creëerden niks. De lange bal hadden we goed onder controle. Bij die 3-0 was er nog wel een stukje extra ontlading."

"Toen kon ik extra genieten. Ik had misschien al een klein glimlachje op mijn gezicht. Je weet dan dat het goed gaat en we deden de juiste dingen. Dan voel je je zo lekker en zo goed, dan weet je dat het niet meer stuk kan."

Joost de Roon of Marten Klein?

Na de wedstrijd liet De Roon zich zoals wel vaker van zijn creatieve kant zien. Geheel in de sfeer van het Eurovisie Songfestival plaatste hij een foto van zijn hoofd geshopt op het lichaam van Joost Klein, de Nederlander die donderdagavond in het Zweedse Malmö de finale bereikte.

Leugentje

De Roon had nog wel wat op te biechten bij ESPN. Hij had namelijk gelogen voorafgaand aan de wedstrijd. Hij gaf toen aan nog niet precies te weten op welke positie hij zou gaan spelen. "Dat was een leugentje", zei De Roon met een lach. "Ik wist het wel. Af en toe mag dat, hè. Ik begon in de verdediging inderdaad. Wij spelen een spel, waarbij je door moet dekken. Ik moest doordekken op Iliman Ndiaye, een goede speler. Dat hadden we goed onder controle."

Bayer Leverkusen behoudt ongeslagen reeks tegen AS Roma en verbreekt record Benfica Veel voetbalogen waren donderdagavond gericht op Bayer Leverkusen - AS Roma. Na een spannende wedstrijd plaatste Leverkusen zich voor de Europa League-finale en diep in de blessuretijd hielden de Duitsers ook nog de imposante ongeslagen reeks in stand.

De Europa League-finale krijgt een Nederlands tintje, en niet alleen door De Roon. Atalanta neemt het op tegen Bayer Leverkusen in de eindstrijd van het toernooi. Bij de Italiaanse ploeg, staan ook Teun Koopmeiners, Mitchel Bakker en Hans Hateboer onder contract. Ze nemen het op tegen Die Werkself, waar Jeremie Frimpong en Timothy Fosu-Mensah spelen.