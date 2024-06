'Dat is een bijkomend voordeel': FC Volendam met Rick Kruys als trainer de Keuken Kampioen Divisie in

FC Volendam heeft een nieuwe trainer voor komend seizoen gevonden. Rick Kruys heeft in het palingdorp een contract getekend voor twee seizoenen. Zijn vader Gert was tussen 2010 en 2012 al eens hoofdtrainer van de club.

Kruys junior (39) voetbalde zelf 42 wedstrijden voor Volendam. De afgelopen jaren was hij assistent-trainer en interim-hoofdtrainer bij FC Utrecht en écht hoofdtrainer bij VVV-Venlo in de Keuken Kampioen Divisie. Kruys gaat nu met Volendam ook die competitie in, want Het Andere Oranje degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie.

Degradatie

Kruys volgt Regilio Simons op bij Volendam. De vader van voetballer Xavi Simons probeerde Volendam het laatste halfjaar te behoeden voor degradatie, maar dat bleek een kansloze missie. Samen met Vitesse degradeerde de ploeg rechtstreeks uit de Eredivisie.

FC Volendam en hoofdtrainer Regillio Simons gaan na dit seizoen uit elkaar FC Volendam en Regillio Simons beëindigen na dit seizoen de samenwerking. In gezamenlijk overleg is er besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen, zo liet de club weten op de eigen website.

'Aanvallend voetbal'

“FC Volendam is een club vol ambitie, ik kijk er dan ook erg naar uit om aan de slag te gaan. Ik ken de club al vanuit mijn tijd als speler en daarin heb ik gezien dat Volendam staat voor aanvallend voetbal en ontwikkeling voor jonge spelers. Dit sluit aan bij mijn idee van voetbal en volgende stap in mijn carrière", reageert Kruys op de website van zijn nieuwe club.

'Bijkomend voordeel'

Volendam zelf is ook blij met de komst van een oude bekende. “Rick is een talentvolle trainer die bij VVV heeft aangetoond met beperkte middelen te kunnen presteren. Je herkent zijn voetbalidee terug binnen de speelwijze. In de gesprekken met Rick kwam zijn passie voor het trainersvak nadrukkelijk naar voren. De positieve energie die Rick uitstraalt heeft de club nu nodig om stappen te zetten. Rick is geen onbekende voor FC Volendam en past hiermee in de visie om Volendam weer een eigen identiteit te geven. Dit is een bijkomend voordeel", zegt aanstaand algemeen directeur Patrick Busby.