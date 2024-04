FC Barcelona Femení bereikt weer finale Champions League, Chelsea treurt

FC Barcelona Femení heeft de finale van de Champions League bereikt na de uitzege op Chelsea: 2-0. De Londense club won de heenwedstrijd in Barcelona met 1-0. De andere finalist wordt zondag bekend. Het wordt sowieso een Franse club: Olympique Lyonnais of Paris Saint-Germain.

Voor Barcelona wordt het de vierde Champions League-finale op rij. Een sleutelmoment in de return was dat Kadeisha Buchanan na een uur na tweemaal geel uit het veld moest. Toen stond de uitploeg al op voorsprong, dankzij Aitana Bonmati. Zij opende na een half uur de score. Een kwartier voor tijd benutte Fridolina Rolf een penalty. Esmee Brugts bleef bij Barca op de bank zitten.

Finale

FC Barcelona Femení wonnen de Champions League in 2021 en 2023, toen werd gewonnen van respectievelijk Chelsea en Wolfsburg. In 2022 was Lyon sterker in de eindstrijd.