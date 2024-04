De bekerfinale begint zijn charme te verliezen: talloze onderbrekingen zorgen voor saai duel in De Kuip

Net als vorig jaar was de bekerfinale weinig zinderend te noemen. Er gebeurde weliswaar van alles in De Kuip, maar niks had met voetbal te maken. Het spel werd talloze keren stilgelegd en vuurwerk werd af en aan afgestoken. Waar vorig jaar de spelers de finale saai maakten, daar waren het dit jaar de onderbrekingen die de finale de das om deden. Dat schrijft Rick Kraaijeveld in zijn column voor Sportnieuws.nl.

De tijd van spannende en intense bekerfinales lijkt voorbij. Waar beide ploegen normaliter onbevangen en met een 'alles of niets'-mentaliteit ten strijde trekken, haperde de finale dit jaar andermaal. Nog net geen kwartier was er gespeeld, toen Serdar Gözübüyük verplicht op zijn fluitje moest blazen om de wedstrijd stil te leggen. Na wat vuurwerk aan de kant van Feyenoord werd er door de stadionspeaker geroepen daarmee op te houden.

Igor Paixão bekerheld in Rotterdam: Feyenoord wint finale met 1-0 van NEC De bekerfinale is gewonnen door Feyenoord. In De Kuip bleef het lang spannend, maar uiteindelijk won Feyenoord met 1-0 dankzij een goal van Igor Paixão. Het was een wedstrijd die werd gekarakteriseerd door veel randzaken maar daar zal Feyenoord maling aan hebben: zij hebben toch nog een prijs te pakken dit seizoen. Het is de veertiende bekerwinst voor de Rotterdammers.

Eerste onderbreking

De zin was nog niet uit zijn mond of hij mocht opnieuw deze zin uitspreken, nu richting de NEC-fans. De rookontwikkeling was dermate groot dat het veld niet meer zichtbaar was: stilleggen dus. Wat daarmee ook stil werd gelegd was het tempo in het spel. Het doet denken aan de bekerfinale van vorig jaar waarin de wedstrijd ook nooit op gang kwam. Toen kwam dat door de zeurende spelers van zowel PSV als Ajax, die bij iedere aanraking op de grond gingen liggen.

Pyro, zoals de fakkels en rookbommen genoemd worden, kan zeer sfeerverhogend werken maar deed dit deze wedstrijd zeker niet. De intentie was anders, als het ware een statement te maken: bijvoorbeeld één fakkeltje afsteken als er net gezegd is dat het vuurwerk moet ophouden. "Pak me dan, als je kan", maar de KNVB hield het bij waarschuwingen.

Veel respect voor fans NEC tijdens bekerfinale: 'Dit maak je niet vaak mee' Bram Nuytinck baalde vooral na de verloren bekerfinale van NEC tegen Feyenoord. De verdediger, kind van de club, kon echter ook wel waarderen wat er op de tribunes van De Kuip gebeurde. In het Nijmeegse gedeelte dan, natuurlijk.

Tweede onderbreking

Toen beide ploegen voor de tweede helft het veld opkwamen, mochten zij na tien minuten alweer naar binnen. Wederom wegens vuurwerk: er werden rookbommen afgestoken aan de Feyenoordkant en bij het weggooien van de rookbommen belandde er iets op een spandoek op in de gracht, die vatte vlam.

De brandweer moest komen om het te blussen, als een lolletje scandeerde de Feyenoordzijde de themesong van 'The A-Team'. Je kan je afvragen of de wedstrijd voor het blussen stilgelegd moest worden. Maar door het scanderen van dat liedje werd de situatie totaal niet serieus genomen, de moeizame wedstrijd leek bijzaak voor dat deel van het publiek. Onbegrijpelijk.

Supporters drukken stempel op bekerfinale Feyenoord - NEC met spandoeken en brandonderbreking Feyenoord pakte zondag na een waar gevecht de KNVB Beker door in de finale met 1-0 te winnen van NEC. Het was Igor Paixao die de Rotterdammers in een lastige finale aan de zege hielp. De supporters lieten zich zondag van hun beste én slechtste kant zien.

Twintig minuten duurde het voor er weer gespeeld kon worden, Feyenoord kwam uiterst sterk uit de kleedkamer en scoorde de enige goal van de wedstrijd. In het behouden van die voorsprong werd er wat tijd gerekt, wat ook weer het tempo uit het spel haalde. Pas na de rode kaart van Yankuba Minteh kwam er weer een beetje vuur in de wedstrijd wat voor een enigszins spannende slotfase zorgde.

Luid gezang, prachtige spandoeken

Wat wel voor veel positief rumoer zorgde was het gezang vanaf de tribunes. De NEC-fans hadden de dag van hun leven op de tribune en zongen de kelen ruim twee uur voor de aftrap tot het laatste fluitsignaal helemaal schor. Ook aan de Feyenoordkant werd er af en aan gezongen en de spandoeken van beide ploegen voorafgaand aan de wedstrijd waren subliem. Wat dat betreft beloofde de bekerfinale veel goeds, maar ging die spanning en intensiteit als een nachtkaars uit tijdens de wedstrijd.

Opvallende reactie Feyenoord-spelers op Instagram-post NEC, fans zien hun kans schoon Quilindschy Hartman en Alireza Jahanbakhsh namen zondag de tijd om onder een Instagram-post van NEC te reageren. Dat gebeurde vlak nadat de Nijmegenaren de bekerfinale hadden verloren van Feyenoord: 1-0.

De sfeeracties waren prachtig, en vaak is er al aangetoond dat zulke acties mét vuurwerk prima kunnen. Maar dan moet dat wel gecoördineerd gaan en moet het als doel hebben de sfeer te verhogen. Dat doe je niet als je hier en daar een fakkeltje afsteekt omdat er net geroepen wordt dat dit niet mag. De hoop is er dat de volgende editie wel weer spectaculair wordt, met hoge intensiteit in het voetbal, prachtige sfeeracties en een luid kabaal.