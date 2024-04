Igor Paixão bekerheld in Rotterdam: Feyenoord wint finale met 1-0 van NEC

De bekerfinale is gewonnen door Feyenoord. In De Kuip bleef het lang spannend, maar uiteindelijk won Feyenoord met 1-0 dankzij een goal van Igor Paixão. Het was een wedstrijd die werd gekarakteriseerd door veel randzaken maar daar zal Feyenoord maling aan hebben: zij hebben toch nog een prijs te pakken dit seizoen. Het is de veertiende bekerwinst voor de Rotterdammers.

De bekerfinale begon spetterend en dat kwam eens te meer door de supporters van beide ploegen. Nog voordat de spelers het veld op waren gekomen werden er al mooie sfeeracties getoond met meerdere grote doeken. In een zonnige Kuip was iedereen klaar voor een spektakel. Even leek dat spektakel al gauw van start te gaan, want NEC vloog uit de startblokken. Feyenoord was verrast en had de eerste paar minuten geen antwoord op het felle en brutale spel van NEC.

Eerste keer gestaakt

De grootste kans was dan ook voor NEC. Na een voorzet werd het bijna 1-0. Youri Baas kon vrij koppen en deed dat krachtig maar Wellenreuther pakte de bal goed. Daarna werd de wedstrijd vrij snel stilgelegd: er werd te veel vuurwerk afgestoken waardoor het veld niet meer te zien was. Nadat de rook was opgelost werd er weer gespeeld. In het tweede deel werd Feyenoord wat dreigender, maar was het nog niet direct overtuigend. 0-0 was dan ook een logische ruststand.

Brandweer moet komen

Er moest weer gestaakt worden na tien minuten spelen in de tweede helft. Feyenoord had wat rookbommen gegooid en een spandoek was daardoor in de brand gegaan. Er moest gewacht worden op de brandweer om het te blussen. Eenmaal geblust ging het weer verder. Er werd af en aan pyro gebruikt in het stadion, wat de wedstrijd wat dat betreft kapot maakte. Er moest zeker twintig minuten gewacht worden tot het spel weer hervat kon worden.

Goal Feyenoord

Feyenoord had het meeste aan deze onderbreking want kwam een stuk sterker het veld op. Het zette NEC veel hoger vast en kon doordrukken, dat leidde al gauw tot een goal. Een voorzet van Santiago Giménez die na een mooie aanval de bal bij zich hield in de zestien, werd door Igor Paixão binnengeschoten.

Domme rode kaart Yankuba Minteh

NEC had het moeilijk na de goal, Feyenoord rook bloed, was beter en wilde 'erop en erover'. Maar de Rotterdammers werden tegengewerkt door twee momenten: een goal van Lutsharel Geertruida werd afgekeurd wegens buitenspel en daarna kreeg Feyenoord een rode kaart. Minteh pakte binnen twee minuten twee gele kaarten en moest dus vroegtijdig douchen. Zo werd het een spectaculaire finale maar voornamelijk door randzaken en niet per se door geweldig spel.

De Dennenappel is voor Feyenoord

Ayase Ueda werd erin gebracht om maar veel te gaan rennen voorin en dat zorgde nog bijna voor een goal, maar in een één op één schoot de spits naast. NEC kwam nog een aantal keer gevaarlijk voor de goal en was dicht bij een goal in blessuretijd, maar de bal ging net naast. Feyenoord hield tegen, overleefde een viertal corners en speelde de wedstrijd zakelijk uit. De veertiende bekerwinst is een feit, toch nog een prijs voor Slot en zijn ploeg dit seizoen en dat is alles wat telt. De Dennenappel staat dit seizoen in Rotterdam.