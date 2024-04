Opvallende reactie Feyenoord-spelers op Instagram-post NEC, fans zien hun kans schoon

Quilindschy Hartman en Alireza Jahanbakhsh namen zondag de tijd om onder een Instagram-post van NEC te reageren. Dat gebeurde vlak nadat de Nijmegenaren de bekerfinale hadden verloren van Feyenoord: 1-0.

"Fans", reageerde Feyenoord-linksback Hartman met een vuuremoji, om aan te geven dat hij onder de indruk was van de aanwezige supporters in De Kuip. De fans van NEC waren veel en hard te horen. Hartmans teamgenoot Jahanbakhsh reageerde met een hartje en een applaus. De 30-jarige aanvaller speelde zelf in het verleden voor NEC. Twee fans namen dan ook meteen hun kans om op hem te reageren, met de vraag om terug te keren.

Hartman en Jahanbakhsh waren in een goed gezelschap, want fans vanuit heel Nederland reageerden onder de post. Een PSV-supporter gaf een compliment aan het publiek en het seizoen wat NEC draait: 'Ondanks het verlies vieren jullie hopelijk een goed feestje in Nijmegen. Groetjes uit Eindhoven.'

Europees voetbal voor NEC?

'Respect voor jullie, jullie komen er wel', reageert een Feyenoorder. 'Succes in Europa volgend jaar.' NEC had bij een zege in De Kuip een ticket voor de groepsfase van de Europa League gekregen. Nu moeten de Nijmegenaren, die momenteel zesde staan in de Eredivisie, nog hopen op een vijfde plek. Dan is het namelijk zeker van voorrondes in de Europa League.

Als het zesde of iets lager eindigt, zal NEC mee moeten doen aan play-offs om Europees voetbal. Daarin staat er één ticket op het spel voor voorronden in de Conference League.