De geschiedenis herhaalt zich: Romario (58) is na eerste training 'een beetje moe'

Romario gaat op zijn 58e weer voetballen. De Braziliaan wil zich in de basis knokken van América de Rio de Janeiro in Brazilië. Aardige kans dat het lukt: Romario is de voorzitter van de club.

Inmiddels heeft de wereldkampioen van 1994, die eind jaren tachtig neerstreek bij PSV, de eerste training bij America achter de rug. Volgens Daily Mail verzuchte Romario daarna: "Ik ben verdomd moe!"

En zo herhaalt de geschiedenis zich, want in zijn tijd bij PSV was de uitspraak "Ik ben een beetje moe" befaamd. De aanvaller stond er om bekend dat hij een broertje dood had aan hard trainen.

Brancard

"Wat de training betreft: ik ben hondsmoe", zei Romario. "Straks word ik op een brancard opgehaald. Ik heb al zestien jaar niet getraind. Het lukte nog net om een beetje te rennen. Maar laat me dit duidelijk maken: ik ga niet de hele competitie spelen. Ik wil hier en daar wat minuten pakken."

Mei

Over een maandje kan Romario al te bewonderen zijn bij de club, die speelt op het tweede niveau van de staat Rio de Janeiro. De competitie begint namelijk op 18 mei met een thuiswedstrijd tegen Goncalense.