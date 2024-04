PSV-legende Romario (58) maakt comeback als voetballer: 'Ik ga een droom waarmaken'

Hij is 58 jaar, maar de legendarische aanvaller Romario heeft besloten om toch weer te gaan voetballen. De oud-PSV'er gaat na een pauze van vijftien jaar aan de slag bij América de Rio de Janeiro in Brazilië.

Dat Romario juist bij die club aan de slag gaat, is niet zo verrassend. Hij is namelijk ook de voorzitter van de club en zijn zoon Romarinho zit in de selectie. Op zijn eigen Instagramkanaal bevestigt de spits dat hij inderdaad weer gaat voetballen.

Hij legt uit waarom. "Ik wil duidelijk maken dat het niet de bedoeling is om mee te doen aan het kampioenschap, maar om een paar wedstrijden te spelen voor mijn favoriete team." Ook zijn zoon speelt een belangrijke rol. "Bovendien ga ik nog een droom waarmaken: samen voetballen met mijn zoon."

Over een maandje kan Romario al te bewonderen zijn bij de club, die speelt op het tweede niveau van de staat Rio de Janeiro. De competitie begint namelijk op 18 mei met een thuiswedstrijd tegen Goncalense.

Al vijftien jaar gestopt

Romario beëindigde in 2009 eigenlijk zijn loopbaan bij América. Toen was hij al 43 jaar oud. Hij won in 1994 het WK met Brazilië. In Nederland is hij vooral bekend vanwege zijn succesvolle tijd bij PSV. Daar speelde hij van 1988 tot en met 1993, won hij drie landstitels en verdiende hij een transfer naar FC Barcelona. In 1994 werd hij verkozen tot beste speler van dat jaar.