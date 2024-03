De Klassieker tussen Nederland en Duitsland: het wc-papier van Ronald Koeman en de knal van Virgil van Dijk

Nederland treft dinsdagavond Duitsland in een oefeninterland. Beide teams staan in Frankfurt tegenover elkaar en het wordt de 46ste keer dat de twee aartsrivalen elkaar treffen. Hoewel de rivaliteit tussen beide landen niet meer zo erg is als tientallen jaren geleden, is spektakel gegarandeerd.

Het duel tussen Nederland en Duitsland staat dinsdag volledig in het teken van het EK van komende zomer. Voor beide landen is het de laatste oefenwedstrijd voordat het trainingskamp in aanloop naar het eindtoernooi begint. Nederland speelt vlak voor het EK nog wel interlands tegen IJsland en Canada, maar dat is eigenlijk te kort op het toernooi om nog echt dingen uit te proberen.

Waar Nederland het afgelopen jaar nog kwalificatiewedstrijden heeft gespeeld, is het alweer even geleden sinds Duitsland een serieuze interland heeft gespeeld. Zij waren als gastland rechtstreeks geplaatst voor het EK. Toch leverde de oefencampagne een crisis op. Bondscoach Hansi Flick werd door tegenvallende resultaten en dus zit Julian Nagelsmann dinsdag op de Duitse bank.

Historie

Uiteraard is er een rijke historie tussen beide landen. De heftige rivaliteit is natuurlijk terug te leiden naar de Tweede Wereldoorlog, maar dat speelt inmiddels nauwelijks meer een rol. Wel leverde de haat en nijd vanuit met name Nederland een aantal bijzondere momenten op.

Nederland en Duitsland troffen elkaar 45 keer eerder. Daarin worden ook de duels meegeteld die Oranje tegen West-Duitsland speelde toen onze oosterburen na de Tweede Wereldoorlog in tweeën werden gesplitst.

Balans tussen Nederland en Duitsland

Overwinningen Nederland Aantal keren gelijkspel Overwinningen Duitsland Doelsaldo 12 17 16 76-85

Hoewel de oorlog natuurlijk de rivaliteit alleen maar versterkte, kwamen beide landen elkaar al vijftien keer tegen voor 1940. De eerste interlands tegen Duitsland waren al in 1910. Oranje won zowel uit als thuis van de oosterburen.

TV-gids: op deze zender kijk je Duitsland - Nederland Het is (bijna) tijd voor de klassieke burenruzie tussen Duitsland en Nederland. Check hier op welke zender je naar de oefenwedstrijd kijkt.

WK-finale

De eerste negentien duels waren allemaal oefenwedstrijden, maar de twintigste was meteen een hele belangrijke. Voor de wat oudere lezers zal dat nog altijd een open wond zijn: de WK-finale van 1974. Die werd ook nog eens gespeeld in West-Duitsland, dat het gastland was van dat WK.

Oranje, dat naam maakte met het 'totaalvoetbal', kreeg al in de eerste minuut een strafschop. Johan Neeskens benutte die, maarNederland ging toch met 2-1 onderuit. Paul Breitner en Der Bomber Gerd Müller draaiden het nog voor de rust om. De Duitsers mochten uiteindelijk ook de beker omhoog houden.

Franz Beckenbauer tilt de wereldbeker omhoog in 1974. © Pro Shots

Angstgegner

In die tijd was Duitsland een echte angstgegner voor Nederland. Na een overwinning in een oefenduel in 1956 wist Oranje liefst 32 jaar niet te winnen tegen Die Mannschaft. Dat veranderde allemaal in 1988, een legendarisch jaar voor het Nederlandse voetbal. Nadat PSV de Europacup I won, was Oranje ook succesvol op het EK.

De groepsfase werd nog maar net overleefd en toen kreeg Oranje in de halve finale te maken met West-Duitsland. Weer een belangrijke wedstrijd en opnieuw werd deze gespeeld in Duitsland. Weer leek het fout te gaan toen Oranje op achterstand kwam uit een penalty.

Wc-papier van Koeman

De penalty werd versierd door Lothar Mätthaus. De Duitse voetballer kreeg later bij een blessurehandeling nog een duidelijke boodschap mee van Oranje-doelman Hans van Breuken: 'Ich hoffe das du fokking sterbrst' De leraar Duits van Van Breukelen zou later meededelen dat het niet 'sterbst', maar 'stirbst' had moeten zijn.

Deze keer waren de rollen omgedraaid en was het Nederland dat terugkwam van een achterstand. Ronald Koeman en Marco van Basten schoten Oranje naar de EK-finale, die werd gewonnen van de Sovjet-Unie. Hoe diep de haat tegen Duitsland zat, werd wel duidelijk toen de huidige bondscoach het shirt van tegenstander Olaf Thon als wc-papier gebruikte na de wedstrijd.



Everton manager Ronald Koeman wiping his backside with Olaf Thon's shirt (swapped at end) at Euro 88. pic.twitter.com/guvDDma3If — When Football Was Better (@FootballInT80s) June 19, 2016

Het 'lama'-incident

Dat de onderlinge verhoudingen niet best waren, werd twee jaar later op het WK weer duidelijk. Oranje verloor in de achtste finales met 2-1 van West-Duitsland, maar het ging vooral over het incident tussen Frank Rijkaard en Rudi Völler. Nadat Völler met rood moest vertrokken, kreeg 'lama' Rijkaard ook rood voor het spugen richting de Duitser.

Frank Rijkaard spuugt naar Rudi Völler. © Getty Images

Haat en nijd afgezwakt

De rivaliteit is na dat incident wel een stuk afgenomen. Dat komt mede doordat beide teams elkaar nog maar twee keer op een eindtoernooi troffen en dat was allebei de keren in de groepsfase. Het werd 1-1 op het EK van 2004 en Duitsland won acht jaar later met 2-1 van Oranje op het dramatische EK van 2012.

Het briefje van Lodeweges

Sinds Ronald Koeman in 2018 voor de eerste keer bondscoach werd van Nederland zijn de teams elkaar al vaak tegengekomen. Zo zaten ze in de vorige EK-kwalificatie bij elkaar in de groep en ook werden ze bij elkaar ingedeeld in de allereerste editie van de Nations League. Het was het begin van de heropstanding van Oranje.





Nederland had het EK van 2016 en het WK van 2018 gemist en leek een kansloos in een groep met de winnaars van de laatste twee WK's: Frankrijk en Duitsland. Koeman slaagde er echter in om Oranje weer aan de praat te krijgen en een gelijkspel in de laatste groepswedstrijd uit bij Duitsland was genoeg voor winst in de poule.

Lange tijd leek het er niet van te komen, want Duitsland leidde een kwartier voor tijd met 2-0. De veelbesproken Quincy Promes zorgde voor de aansluitingstreffer en nadat assistent-bondscoach Dwight Lodeweges met een briefje de tactiek voor de laatste minuten doorgaf, maakte Virgil van Dijk in de laatste minuut de gelijkmaker.

Het befaamde briefje van Dwight Lodeweges. © Getty Images

Op naar de EK-finale?

Beide landen staan dinsdag weer tegenover elkaar en één ding is zeker: dat zal niet voor het laatst zijn dit jaar. Nederland en Duitsland zijn voor de komende Nations League wéér bij elkaar ingedeeld in de groep.

Het duel van dinsdag zal vooral in het teken staan van uitproberen, maar wie weet dat beide landen elkaar deze zomer weer eens treffen in een grote wedstrijd. Misschien wel op 14 juli om 21.00 uur in Berlijn voor de finale van het EK.