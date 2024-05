'Niet zo zeuren': Real Madrid-coach Carlo Ancelotti vindt dat klagende Matthijs de Ligt onzin verkondigt

Na de halve finale tussen Real Madrid en Bayern München in de Champions League was er nogal wat te doen om het moment dat Matthijs de Ligt 2-2 leek te maken, maar er al gefloten was voor buitenspel. De Ligt noemde de beslissing 'schandalig', maar Real-coach Carlo Ancelotti vond dat maar onzin.

De Ligt dacht Bayern diep in de blessuretijd op 2-2 te schieten, maar scheidsrechter Szymon Marciniak had al gefloten nadat de grensrechter zijn vlag omhoog stak vanwege buitenspel. In de herhaling was te zien dat het erg twijfelachtig was of het daadwerkelijk buitenspel was. Vooral het snelle fluiten van de Poolse scheidsrechter zorgde voor woede bij De Ligt en Bayern.

Matthijs de Ligt haalt uit na omstreden ontknoping Real - Bayern: 'Schandalig en ongelofelijk' Matthijs de Ligt dacht in de slotseconde van de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Bayern München de 2-2 te maken, maar daar bleek tot zijn ongeloof geen sprake van.

'Het was duidelijk'

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti vond het echter overdreven dat ze bij de Duitsers zo over de kook waren door het moment. Volgens hem schoot De Ligt raak doordat zijn spelers niets meer deden na het fluitsignaal: "De assistent vlagt, de scheidsrechter fluit en wij stoppen. Het was misschien geen buitenspel, maar het was heel duidelijk dat hij floot."

Ancelotti kwam ook nog terug op een afgekeurde goal van Real Madrid. Marciniak keurde het doelpunt in eerste instantie goed, maar werd door de VAR naar de kant geroepen voor een duw van Nacho tegen Joshua Kimmich: "Zij klagen over dat doelpunt en wij over dat moment, want Kimmich maakte een schwalbe. Beide spelers duwden elkaar en dan is het Nacho die gestraft wordt."



Bekijk de afgekeurde goal van Real Madrid hieronder.

Finale tegen Borussia Dortmund

Uiteindelijk deed die afgekeurde goal van Real Madrid er in ieder geval weinig meer toe. De ploeg van Ancelotti draaide in de laatste minuten een achterstand om in een voorsprong en won met 2-1. Het was niet voor het eerst dat Real dat kunstje flikte. De laatste jaren ontsnapte het regelmatig aan op miraculeuze manieren aan uitschakeling in de Champions League.

Bewondering voor Real Madrid na 'diefstal' tegen Bayern München: 'Ze vermoorden je altijd' Real Madrid en de Champions League. Een beter huwelijk lijkt er de laatste jaren niet te bestaan. De Spaanse topclub plaatste zich woensdagavond na een bizarre slotfase tegen Bayern München voor de finale en dat was bepaald niet voor het eerst. In Madrid was de vreugde groot, maar dat was niet overal zo.

Real speelt op zaterdag 1 juni de finale tegen Borussia Dortmund op Wembley. Het gaat dan proberen om voor de vijftiende keer de Champions League te winnen. Met veertien eindzeges is het al recordhouder. AC Milan staat met zeven overwinningen, de helft van Real, op de tweede plaats.