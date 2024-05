Groepsfase Europa League hangt voor Ajax aan een zijden draadje

Ajax staat momenteel op de vijfde plek in de Eredivisie, wat recht geeft op kwalificatie voor de vooronden van de Europa League. Maar met héél veel geluk kan Ajax ook nog direct in de groepsfase van de Europa League terechtkomen. Voor de beste kans moeten de Ajax-fans hopen op een mirakel in Griekenland.

Allereerst moet Ajax de vijfde plek in de Eredivisie behouden. Als dat gebeurt, zijn kwalificatiewedstrijden voor de Europa League al een feit. Ajax mag daar Feyenoord voor bedanken, dat ten koste van NEC de beker won. Daardoor schuiven veel Europese tickets een plekje door.

Alle hoop op Aston Villa

Maar daarnaast moet er nog het een en ander gebeuren om dat directe ticket voor de Europa League te krijgen. Aston Villa moet daarvoor (minimaal) op de vijfde plek eindigen in de Premier League én de Conference League winnen. Het één is al zeker (Aston Villa staat vierde in de Premier League, met 11 punten voorsprong op de nummer 6 en nog max. 3 duels te gaan). Het ander: het winnen van de Conference League, is nog een stuk onzekerder.

Comeback nodig

Aston Villa leek misschien wel de favoriete ploeg om Ajax te helpen, maar de Engelsen liepen zelf tegen een enorme verrassing aan. Het Griekse Olympiacos was in Birmingham met liefst 4-2 te sterk. De Grieken verdedigen dus in eigen huis een riante voorsprong. Alleen als Villa met minstens twee doelpunten verschil wint, blijft de hoop voor Ajax levend.

Het winnen van de Conference League - de finale is op 29 mei - levert namelijk een ticket voor de Europa League. Als Aston Villa in de top vijf eindigt in de Premier League, krijgt het op die manier al een Europa League-ticket en wordt er naar de coëfficiëntenlijst gekeken. Daar staat er nog één noemenswaardige club boven Ajax: FC Porto.

FC Porto staat momenteel derde in de Portugese competitie, maar strijdt nog wel om de Portugese beker. De club van Francisco Conceicao en Jorge Sanchez staat in de finale tegen Sporting CP. Als Porto op 26 mei die beker wint, krijgt het een ticket voor de Europa League en schuift dat andere ticket door naar Ajax.

Zo krijgt Ajax een direct ticket voor de Europa League

Ajax moet vijfde eindigen (nog niet zeker)

Feyenoord moet de beker winnen (gelukt)

Aston Villa moet de Conference League winnen én in Engeland in de top vijf eindigen

FC Porto moet de Portugese beker winnen (26 mei de finale)

Heel kleine kans zonder Aston Villa

Aston Villa is de levenslijn voor Ajax, maar zelfs als de Engelse ploeg wordt uitgeschakeld in Griekenland door Olympiakos, is er nog een sprankje hoop. De finale van de Conference League tussen dan Fiorentina en Olympiacos, kan ook nog uitkomst bieden. Als de winnaar van de Europese competitie in de eigen competitie op een Europa League-plek eindigt, schuift het ticket ook nog naar Ajax door. Maar aangezien zowel de Italiaanse als de Griekse ploeg er slecht voor staat in de Serie A en de Griekse competitie, is die kans alleen op papier aanwezig.