Dirk Kuyt loopt niet te hard van stapel in titelrace: ‘Met Feyenoord gingen we af tegen Excelsior’

Dirk Kuyt is vrijdagavond weer een beetje dichter bij promotie naar het hoogste niveau van België gekomen. De voormalig international van het Nederlands elftal boekte met Beerschot een 1-0 overwinning op Jong KRC Genk. De titel is binnen handbereik, maar Kuyt weet dat je niet te vroeg moet juichen.

Met Beerschot, waar Kuyt begin dit jaar begon als hoofdtrainer, heeft de ex-coach van ADO Den Haag nu 53 punten verzameld. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de Jupiler Pro League, het hoogste niveau in België. Met nog drie duels voor de boeg bedraagt de voorsprong op de nummer 3 - FCV Dender - maar liefst vijf punten. Nummer 2 Lommel SK heeft ook een achterstand van vijf punten, maar heeft nog wel een wedstrijd tegoed.

Toch hoeft Kuyt de slingers voorlopig nog niet op te hangen. "Ik heb al genoeg meegemaakt in het voetbal", zei Kuyt tegen Het Laatste Nieuws. "Met Feyenoord heb ik het meegemaakt dat we tegen degradatiekandidaat Excelsior afgingen met 3-0. We blijven het wedstrijd per wedstrijd aanpakken. Er bestaan geen gemakkelijke duels in deze reeks. Zes ploegen doen mee voor de promotie dus het heeft geen zin om vooruit te kijken", vertelde een doorgewinterde trainer.

Maar een beetje dromen mag toch wel? Kuyt weet wat de titel en de bijkomende promotie voor Beerschot beketent. "Het zou een fantastische prestatie zijn als we dit kunnen afmaken", glunderde hij. "De jongens verdienen het."

Kuyt is bezig aan zijn tweede avontuur als hoofdtrainer. In de zomer van 2022 werd hij aangesteld als trainer bij ADO Den Haag, maar die samenwerking kwam in november al ten einde door tegenvallende resultaten. In België aast de oud-speler van onder meer FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Oranje (104 interlands) op eerherstel.