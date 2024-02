Dit is de reden dat Jasper Cillessen nu wel keept bij NEC in de halve finale van de KNVB Beker

NEC neemt het dinsdagavond in de KNVB Beker op tegen SC Cambuur. De ploeg uit Nijmegen reist af naar Leeuwarden voor de strijd om een plek in de finale. Jasper Cillessen staat in tegenstelling tot eerdere bekerduels onder de lat. Middenvelder Dirk Proper is er niet bij door een blessure.

Jasper Cillessen zal het Nijmeegse doel verdedigen tijdens de halve finale. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet per se. In de beker was Robin Roefs de vaste keeper bij NEC. Trainer Rogier Meijer gaf al meerdere malen aan geen vaste afspraken hierover te hebben gemaakt. Dat blijkt, want met het oog op een eventuele finaleplek zet de trainer Cillessen weer onder de lat.

Meijer verklaarde op de persconferentie zijn keuze voor Cillessen: "Roefs heeft het goed gedaan in de beker, maar ik vind dat de eerste keeper moet spelen als je voor de eerste keer in bijna 25 jaar de bekerfinale kunt halen." Roefs moet in Leeuwarden dus genoegen nemen met een plaats op de bank.

'Geen cupfighters'

Voor de trainer is het een bijzonder moment, want in zijn carrière was hij niet erg succesvol in de beker: "Ik speelde bij De Graafschap, maar dat waren niet echt cupfighters. Als trainer haalde ik met NEC een keer de kwartfinale (in 2021, red.), maar die verloren we van VVV."

Overigens vergat Meijer dat NEC ook in 2022 de kwartfinale wist te halen. Toen verloor het thuis van Go Ahead Eagles. Dit is dus al de derde keer in vier jaar tijd dat NEC ver komt in de beker.

Blessure Proper

Afgelopen zaterdag speelde NEC thuis tegen Sparta en werd er met 2-0 gewonnen. De doelpunten van Proper en Calvin Verdonk waren om in te lijsten, maar die eerste greep aan het eind van het duel ineens naar zijn hamstring na een hakbal.

De middenvelder werd gewisseld en er werd gevreesd voor zijn halve finale. Dit blijkt nu te kloppen, aangezien Rogier Meijer tijdens het persmoment aangaf dat Proper er dinsdag niet bij zal zijn.

Wie wel weer terug is, is verdediger Bram Nuytinck. Hij raakte kortgeleden geblesseerd op de training, maar dit bleek minder erg dan gedacht. Dinsdag staat hij waarschijnlijk weer in de basis.