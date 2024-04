Dit zijn de scheidsrechters op het EK 2024: Danny Makkelie enige Nederlander

Danny Makkelie vertegenwoordigt Nederland bij de scheidsrechters op het EK 2024. Dat blijkt uit een lijst die dinsdag bekend is gemaakt door de UEFA.

Makkelie fluit al jaren grote wedstrijden. Zo floot hij in 2019/2020 de Europa League-finale tussen Sevilla en Inter (3-2), in 2021/2022 de bekerfinale tussen PSV en Ajax (2-1) en dit seizoen al zes Champions League-wedstrijden, waaronder een kwartfinalewedstrijd tussen Bayern München en Arsenal (1-0).

Artur Soares Dias

De Portugese afvaardiging is Artur Soares Dias, qua wedstrijden niet per se aan absolute topscheidsrechter. Zijn laatste gefloten finale was in 2019/2020 en dat was de Portugese bekerfinale. Dit seizoen floot hij drie groepswedstrijden in de Champions League en twee knock-outwedstrijden in de Europa League.

Jesús Gil Manzano

Jesús Gil Manzano is de enige Spaanse scheidsrechter op het EK 2024. Hij floot dit seizoen een wedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League. Het ging om de wedstrijd in Rome, die de thuisploeg na strafschoppen won. Manzano deelde die wedstrijd zeven gele kaarten uit.

Jesús Gil Manzano bij AS Roma - Feyenoord / Getty Images

Marco Guida

Marco Guida, een van de twee Italiaanse scheidsrechters op het toernooi in Duitsland, wordt serieus genomen in Europa. Hij floot vijf Champions League-wedstrijden dit seizoen, waaronder de kwartfinalewedstrijd tussen Atlético Madrid en Borussia Dortmund. Guida wacht nog altijd op zijn eerste grote finale.

Istvan Kovacs

Istvan Kovacs (Roemenië) staat bekend als één van de beste scheidsrechters van Europa. Hij floot in 2021/2022 de Conference League-finale tussen AS Roma en Feyenoord (1-0 winst voor Roma) en kwam dit seizoen al in zes Champions League-wedstrijden in actie. Dat hij in de kwartfinale de wedstrijd tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain (1-4) toegewezen kreeg, zegt veel.

Ivan Kruzliak

De Slowaakse Ivan Kruzliak floot dit seizoen een wedstrijd van Ajax. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar Ajax verloor in de kwalificatie voor de Europa League in eigen huis van Ludogorets (0-1). Die wedstrijd stond onder leiding van Kruzliak. Overigens ging Ajax wel de Europa League in, omdat het in Bulgarije al met 4-1 had gewonnen.

Ivan Kruzliak bij de wedstrijd tussen Ajax en Ludogorets / Getty Images

François Letexier

François Letexier is met 35 jaar nog een jonge scheidsrechter, maar zijn talent staat buiten kijf. Niet voor niks mocht de Fransman in 2023/2024 de Super Cup tussen Manchester City en Sevilla (City won na strafschoppen) fluiten. Dit seizoen floot hij ook de groepswedstrijd tussen Atlético Madrid en Feyenoord (3-2) én de kwartfinalekraker tussen Real Madrid en Manchester City (3-3).

François Letexier bij Atlético Madrid - Feyenoord / Getty Images

Halil Umut Meler

De 37-jarige Halil Umut Meler floot nog geen absolute topwedstrijden, maar mocht bijvoorbeeld wel aantreden voor de wedstrijd tussen Liverpool en Atalanta Bergamo (0-3). De Turkse scheidsrechter floot dit seizoen ook een wedstrijdje in de Saudi Pro League.

Szymon Marciniak

De 43-jarige Szymon Marciniak weet wel hoe het is om een finale te fluiten. De Pool floot dit seizoen nog de finale van het WK voor clubs tussen Manchester City en Fluminense (4-0) én afgelopen seizoen de Champions League-finale tussen City en Inter (1-0). Ook Feyenoord kent deze scheidsrechter: Marciniak floot het uitduel tegen Lazio (1-0 nederlaag).

Szymon Marciniak bij Lazio - Feyenoord / Getty Images

Glenn Nyberg

Nog zo'n groot talent: de 35-jarige Glenn Nyberg uit Zweden. Dit seizoen floot hij al meerdere bangers in de Champions League, waaronder de groepsfasewedstrijden tussen Bayern München en Manchester United (4-3) en Manchester City en RB Leipzig (3-2).

Michael Oliver

De 39-jarige Michael Oliver weet wel hoe het is om een topwedstrijd te fluiten. Alleen dit seizoen al floot hij vijf onderlinge wedstrijden van top zes-teams in de Premier League. In 2022/2023 floot hij de Europese Super Cup tussen Real Madrid en Eintracht Frankfurt (2-0).

Daniele Orsato

De 48-jarige Daniele Orsato gaat al even mee, maar draait nog altijd op volle toeren. De Italiaan floot dit seizoen de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Sevilla (2-2) én de achtstefinalewedstrijd van PSV tegen Borussia Dortmund. Het duel in Duitsland eindigde in 2-0.

Daniele Orsato bij Dortmund - PSV / Getty Images

Sandro Schärer

De 35-jarige Sandro Schärer krijgt pas een paar maanden echt grote wedstrijden toegewezen, maar heeft zichzelf daarin wel laten zien. Op 30 november 2023 floot hij zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen. In maart en april floot de Zwitser twee knock-outwedstrijden, maar wel in de Europa en Conference League.

Daniel Siebert

De 39-jarige Daniel Siebert is een scheidsrechter in opkomst. In 2022/2023 floot hij de finale van de Duitse beker tussen RB Leipzig en Eintracht Frankfurt (2-0). Dit seizoen had hij de leiding over twee Champions League-wedstrijden, waaronder PSV - Lens (1-0).

Anthony Taylor

Anthony Taylor is een van de topnamen in het lijstje van de UEFA. Hij floot in 2022/2023 de finale van de Europa League én de WK voor clubs-finale, in 2020/2021 had hij de leiding over de Nations League-finale en de Europese Super Cup. Dit seizoen was Taylor de scheidsrechter bij Paris Saint-Germain - FC Barcelona (2-3) in de kwartfinale van de Champions League.

Clément Turpin

Clément Turpin floot in zijn carrière al een Europa League- én een Champions League-finale. Dit seizoen had hij ook de leiding over de kwalificatiewedstrijd tussen Rangers en PSV (2-2) in Schotland. Op het spel stond toen een ticket voor de groepsfase van de Champions League, die na de wedstrijd in Eindhoven naar PSV ging.

Clément Turpijn bij Rangers - PSV / Getty Images

Slavko Vincic

De 44-jarige Slavko Vincic had in 2021/2022 de leiding over de Europa League-finale tussen Eintracht Frankfurt en Rangers, die de Duitsers wonnen na strafschoppen. Dit seizoen floot de Sloveen vijf Champions League-wedstrijden, waaronder de kwartfinalewedstrijd tussen Borussia Dortmund en Atlético Madrid.

Felix Zwayer

Felix Zwayer had dit seizoen de leiding over de wedstrijd tussen Arsenal en PSV, die de Eindhovenaren kansloos verloren: 4-0. Zijn grootste finale tot nu toe is de Nations League-finale tussen Kroatië en Spanje, waarin Spanje na strafschoppen aan het langste eind trok.