Dit zijn de scheidsrechters van Ajax en Feyenoord in Europa

Ajax en Feyenoord vervolgen deze week hun avontuur in Europa. Ajax speelt in de tussenronde van de Conference League tegen het Noorse Bodø/Glimt, terwijl Feyenoord een treetje hoger in de tussenronde van de Europa League tegen AS Roma speelt. Voor die wedstrijden heeft de UEFA de scheidsrechters bekendgemaakt.

De Portugees António Nobre fluit donderdag om 21:00 uur voor het beginsignaal van Ajax - Bodø/Glimt. In de Portugese competitie gaf Nobre gemiddeld zo'n 7,44 kaarten per wedstrijd in de Portugese competitie. In Europa trok de Portugese scheidsrechter 'maar' 5,2 kaarten per duel.

© Getty Images

Scheidsrechter Feyenoord - Roma

Bij Feyenoord - Roma fluit een Roemeense scheidsrechter, genaamd Radu Petrescu. De 41-jarige arbiter floot eerder dit jaar PSV in de uitwedstrijd in de Champions League tegen RC Lens (1-1). Destijds gaf hij zeven kaarten. In de Roemeense competitie deelde Petrescu in 14 wedstrijden liefst 10 penalty's uit.