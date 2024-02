Droom van Leandro Bacuna in duigen na nederlaag tegen Feyenoord: 'We waren zo dichtbij'

FC Groningen mocht even ruiken aan de finale van de TOTO KNVB Beker, maar trok uiteindelijk toch aan het kortste eind tegen Feyenoord. Leandro Bacuna baalt: "We waren zó dichtbij."

"Maar ja", gaat de middenvelder van FC Groningen verder bij ESPN. "We gingen denk ik een beetje te veel verdedigen. Zij gingen daardoor meer pushen en dan zie je toch die kwaliteiten."

FC Groningen kwam in de eerste helft op een 1-0 voorsprong na een halfuur spelen. De bezoekers waren ook de betere partij tegen Feyenoord. Bacuna legt uit hoe dat kon: "De trainer (Dick Lukkien, red.) houdt van hoog druk zetten. Dat deden we vanaf de eerste minuut. Dan zie je wel dat we een beetje moe worden en dan wordt het moeilijk."

Bacuna zag desondanks zeker kansen tegen Feyenoord: "Je ziet bij hun veel slordigheden in het begin van de wedstrijd." Daarom baalt hij dan ook als een stekker, maar is ook realistisch: "Ik denk dat we overall gezien tevreden kunnen zijn."

Tweede plek pakken

FC Groningen gaat dus niet Europa in, maar een ander belangrijk doel is promoveren naar de Eredivisie. Afgelopen seizoen degradeerde Groningen naar de Keuken Kampioen Divisie. "Even treuren, maar daarna proberen de tweede plek te pakken", sluit Bacuna af.

Geen groen haar

Voor de wedstrijd deed Bacuna de belofte zijn haar groen te verven als Groningen de bekerfinale zou halen. Jammer voor ons, maar zijn haar blijft dus de normale kleur.