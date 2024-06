EK voetbal kan (voorlopig) doorgaan volgens plan: UEFA wint rechtszaak van Nederlands bedrijf

De UEFA kondigde met grote bombarie aan dat het op het EK voetbal gebruik gaat maken van buitenspeltechnologie, maar een Nederlands bedrijf probeerde daar met een rechtszaak een stokje voor te steken. De uitslag kiest echter de kant van de Europese voetbalbond.

Dat blijkt uit een reactie van de advocaat van het Nederlandse bedrijf Ballinno. Die hoorde maandag dat hij en het bedrijf dat de buitenspeltechnologie uitvond het kort geding verloren hadden. Gek genoeg maakte de rechter nog niet bekend waarom Ballinno verloren heeft van de UEFA.

'Teleurgesteld'

Ballinno vond dat de UEFA zonder overleg 'zomaar' gebruikt wilde gaan maken van de technologie die het bedrijf van eigenaar Peter Borst uitvond. Dus spande het bedrijf een rechtszaak aan, om het gebruik tegen te gaan. Maar die zaak is nu verloren. Alhoewel, de advocaat zegt zich niet zomaar neer te leggen bij deze uitspraak. "Ballinno is teleurgesteld. Zodra de redenen bekend worden, zal Ballinno beslissen over de te nemen vervolgstappen", zei advocaat Rien Broekstra maandag tegen nu.nl.

Moment van spelen

Ondertussen zal de UEFA blij zijn dat het gedoe voorlopig van de baan is, al weet het dus niet zeker of Ballinno nog in hoger beroep gaat. Tot die tijd mag er op het EK gebruik gemaakt worden van de buitenspeltechnologie. Die registreert via een chip in de voetbal het precieze moment wanneer het moment van spelen was. De VAR kan dan met die data preciezer bepalen of een aanval of doelpunt buitenspel was of niet.

WK 2022

Ballinno vond de techniek al in 2007 uit en kreeg er in 2011 octrooi voor. Daarmee werd het Nederlandse bedrijf de erkende eigenaar en ontwikkelaar van die techniek. Die werd overigens ook al gebruikt op het WK voetbal van 2022 in Qatar, maar toen kon Ballinno geen rechtszaak beginnen.

Danny Makkelie en Pol van Boekel

Op het komende EK, dat op 14 juni begint met de wedstrijd Duitsland - Schotland, kunnen de scheidsrechters en VAR voorlopig rekenen op de technologie. Namens Nederland is er één team van arbiters en VAR op het EK.